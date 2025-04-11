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卸任2年沒放棄中國籍被解職　陸配議員告官求償百萬：兩岸犧牲品

記者黃哲民／台北報導

曾為全台首位陸配議員的南投縣前縣議員史雪燕，卸任2年後，去年（2024年）被認定未放棄中國國籍、違反《國籍法》雙重國籍不得擔任我國公職規定，被內政部溯及解除議員資格，史提起訴願被駁，今（11日）到台北地院開記者會，除將提起行政訴訟救濟，並向內政部長劉世芳等官員連帶求償100萬元。

▲▼南投縣前陸配縣議員史雪燕（黑上衣與外套）不服卸任2年後，被內政部溯及解除議員資格，委任律師李震華（白襯衫）提起行政訴訟救濟，並向官員求償。（圖／記者黃哲民攝）

▲南投縣前陸配縣議員史雪燕不服卸任2年後，被內政部以她未放棄中國國籍為由，溯及解除議員資格，因而提起行政訴訟救濟，並向官員求償。（圖／記者黃哲民攝）

史雪燕今受訪表示，將向台北高等行政法院提起行政訴訟，要求撤銷內政部解除她議員資格的行政處分，同時向陸委會主委邱垂正、內政部長劉世芳、行政院訴願委員會主委沈淑妃等官員，連帶求償共100萬元。

▲▼南投縣前陸配縣議員史雪燕（黑上衣與外套）不服卸任2年後，被內政部溯及解除議員資格，委任律師李震華（白襯衫）提起行政訴訟救濟，並向官員求償。（圖／記者黃哲民攝）

▲南投縣前陸配縣議員史雪燕（左3）不服卸任2年後，被內政部溯及解除議員資格，委任律師李震華（後右2）提起行政訴訟救濟，並向官員求償。（圖／記者黃哲民攝）

史雪燕說，向官員個人提告的原因，「是他們知法犯法、混淆視聽」，她自認依台灣《憲法》「我沒有國籍問題，只有戶籍問題」，希望透過行政訴訟，秉持法理跟程序正義，「還給我參選公職權利跟正當性」。

史雪燕指出，解職縣議員是縣政府權限，內政部跳過南投縣政府，直接發函南投縣議會溯及解除她的議員資格，不符合法定程序，她跟南投縣議會討論過，因她任內實際執行職務、服務地方，縣議會認為沒理由向她追討任職期間的薪酬。

史雪燕委任律師李震華表示，史雪燕早已取得我方身分證，經合法選舉取得議員資格，過去不論藍綠執政，從沒要求已取得我方身分證的陸配須「放棄中華人民共和國國籍」，史宣誓就職議員時同樣沒被要求，且放棄中國國籍需經中國公安部審批，中國不承認台灣是國家，這種申請根本不會被受理或批准。

▲▼南投縣前陸配縣議員史雪燕（黑上衣與外套）不服卸任2年後，被內政部溯及解除議員資格，委任律師李震華（白襯衫）提起行政訴訟救濟，並向官員求償。（圖／記者黃哲民攝）

▲律師李震華（中）表示我國《國籍法》禁止雙重國籍擔任我國公職，說的是「外國人」而非大陸地區人民。（圖／記者黃哲民攝）

李震華說，我國《國籍法》禁止雙重國籍擔任我國公職，說的是「外國人」，我國《憲法》認定大陸地區人民是我國人民，但須依《兩岸人民關係條例》等法，完成入境、居留、定居，辦理戶籍、取得我國身分證等程序，才具有我國「國民」地位，這是兩岸分治現狀。

李震華強調來台落地生根、認同台灣民主價值的陸配，是前總統陳水扁說的「新台灣人」、他們的孩子是「新台灣之子」，陸委會本件卻欺騙大家不懂法律，混淆人民與國民概念，請陸委會適可而止，而內政部越權解除議員資格、沒給當事人表達意見機會，也已違法。

現年48歲的史雪燕2007年取得我國身分證，2018年經國民黨提名競選南投縣議員落敗，但2021年8月遞補因涉貪被解職的前手，成為全台首位陸配議員，2022年九合一大選尋求連任失利，去年12月2日被內政部發函南投縣議會，溯及解除她的議員資格。

史雪燕不服就職議員前，沒被要求須放棄中國國籍，卸任2年卻被解除議員資格，她無合法途徑取得「放棄中國國籍證明」，提起訴願試圖平反但被駁回，因此提起行政訴訟救濟與民事求償，她自認是「夾在兩岸政治角力中的犧牲品」，而制度缺陷，使全台38萬多位陸配失去《憲法》保障的參政權，形同淪為「次等公民」，不僅關乎個人權益，更牽動國家憲政主權原則與人權保障。

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