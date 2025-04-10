陳智菡質疑陸委會刁難游智彬　梁文傑曝：他收通知才匆忙赴陸除籍

記者蔡紹堅／台北報導

民眾黨立院黨團主任陳智菡10日發文質疑移民署、陸委會通知新黨副秘書長游智彬繳交「喪失原籍證明」是恐嚇人民，並批陸委會副主委梁文傑在記者會上的發言「大走鐘」，要梁文傑「那麼愛嘴，怎不去當名嘴」。

對此，梁文傑表示，游智彬是收到通知才匆忙赴陸除籍，想留在台灣，原先確實擁有台灣跟大陸雙重身分，「陳智菡小姐對法令的理解超乎常人。」

▼民眾黨立法院黨團主任陳智菡 。（圖／記者屠惠剛攝）

梁文傑10日晚間受訪時提到，自從2004年修正兩岸條例9條之1後，已明確規定台灣人民不論先來後到、取得台灣身份多久，都不能同時擁有大陸身份，無論任何國人都有守法的義務。

梁文傑強調，游智彬是在收到移民署的通知之後，才匆忙去大陸申請除籍，想要留在台灣，「游智彬在申請除籍之前，確實是擁有台灣跟大陸雙重身分。」

梁文傑還說，「陳智菡小姐對於事情本身脈絡不甚了解，對法令的理解也向來超乎常人，相關扭曲事實及法律的說法我們只能表示無奈和理解。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑10日下午在陸委會例行記者會上回答關於游智彬案件的提問，他表示，此案陸委會、移民署都有收到檢舉，「游智彬是在2004年之前就入籍台灣的，移民署有通知他，他也有回去拿除籍文件，這表示他認為台灣身分比較有價值。」

梁文傑指出，「雖然很多人會很失望，可是這是游智彬的權利，所以目前來講，游智彬先生是很希望留在台灣的。」

▼新黨副秘書長游智彬赴移民署抗議並揚言提告。（圖／記者張君豪翻攝）



對於梁文傑在記者會上的發言，陳智菡於臉書發文質疑，「民進黨官員都要這樣講話嗎？不管你們多討厭這位統派人士、有多少人檢舉他，游智彬已經拿出證據證明自己是合法入籍中華民國，而且他還是在2004年修法前就提供證明給了相關單位，所以問題來了，人家早就依法證明已在中國除戶，移民署為何還要發通知給他？是烏龍還是故意？還是移民署根本弄丟資料？」

陳智菡指出，「梁文傑嘴游智彬暫時不會被台灣除籍了『很多人會失望』、『表示他認為台灣身分比較有價值』，梁文傑那麼愛嘴，怎麼不去當名嘴？或去嘴那些濫用檢舉、想藉公權力侵害他人權益的人？」

陳智菡還說，「陸委會和移民署自己不先搞清楚誰有雙重國籍、誰非法居留，卻濫用行政資源亂發通知恐嚇人民，如今被打臉，還極盡冷嘲熱諷之能事，耍嘴皮逞快，看著這些民進黨官員受訪，像是一場又一場失言走鐘大賽。」