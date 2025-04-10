史雪燕主張「大陸人也是中華民國國民」　陸委會反駁

▲史雪燕預告將提起行政訴訟，並提告陸委會主委、內政部長求償。（圖／立委游顥辦公室提供）



記者蔡紹堅／台北報導

前南投縣議員史雪燕因違反國籍法，被內政部解除公職，她預告將提告內政部長劉世芳、陸委會主委邱垂正，並主張大陸地區人民也是中華民國國民，政府要求陸配放棄外國籍是錯誤援引國籍法。對此，陸委會回應，中華民國國民是具有中華民國國籍之居住台灣地區設有戶籍，或在台灣地區沒有戶籍的國民，「所以大陸地區人民並不屬於中華民國國民。」

陸委會副主委、發言人梁文傑在例行記者會上表示，如果大陸地區人民本屬我國國民，那就應該可以參加健保，「但是就沒有啊！」

梁文傑指出，依據現在的憲法，行政院2023年5月24日發出一個通案的說明，解釋大陸地區人民到底是不是中華民國國民。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑進一步說明，基本上，憲法23條規定，具有中華民國國籍者是中華民國國民，「你要有中華民國國籍你才是中華民國國民。」

梁文傑說，根據入出國移民法，中華民國國民是具有中華民國國籍之居住台灣地區，設有戶籍或在台灣地區沒有戶籍的國民，這就是中華民國國民，「所以大陸地區人民並不屬於中華民國國民。」

梁文傑還說，史雪燕現在提訴訟，用的理由就是大陸地區人民也是中華民國國民，但是要提醒大家，根據現在的「國家賠償法」，如果不是中華民國國民，是不會給予國家賠償待遇的。