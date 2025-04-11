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台中女破壞防護網！勤美47天連傳3起墜樓案　「恐怖巧合」曝光

▲▼台中勤美誠品凌晨傳出一女墜樓死亡。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中勤美誠品凌晨傳出一女墜樓死亡。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中勤美誠品商場今(11日)凌晨1時許傳出一起墜樓案，一名26歲的女子被發現倒臥在連鎖咖啡廳外人行道上，頭部受到重創，已經沒有呼吸心跳，經緊急搶救仍宣告不治；而這已是同一地點、47天來第3起墜樓死亡案。

據了解，該名女子凌晨1時許被發現倒臥在連鎖咖啡廳外人行道處，且頭顱破裂，已經沒有呼吸心跳；救護人員到場後緊急將其送往中國醫藥大學附設醫院搶救，惟仍宣告不治死亡。

由於事發時間已非營業時段，女子為何會自賣場墜樓？警方調查，確認死者身分為梁姓女子，監視器拍下，梁女凌晨0時53分獨自搭乘電梯到11樓停車場，走向欄杆處後並以美工刀劃破防護網，隨後即發生憾事。詳細原因還有待進一步釐清。

事實上，這已是勤美誠品、同一地點47天內發生的第3起墜樓死亡案。2月24日下午2時許，一名男子自11樓處墜落，倒臥在連鎖咖啡廳外人行道、面部朝上當場死亡；事隔23天，3月18日下午3時許，另名23歲的蔡姓女子同樣自11樓停車場墜落死亡。

而今凌晨墜樓死亡的梁女，則是第3起，3件墜樓案均間隔23天，都是從11樓處墜落，且死者皆是倒臥在連鎖咖啡廳外人行道處，恐怖巧合不禁令人毛骨悚然。在發生前兩起墜樓案後，商場已經加裝防護網，未料卻仍遭梁女持刀劃破。警方也表示，將持續連繫商場討論加強防護措施，並呼籲民眾重視生命安全，若有困難可尋求專業協助。警方將全力協助後續處理，確保案情釐清。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼2月24日下午2時許，一名男子自11樓處墜落。（圖／記者許權毅攝）

▲▼勤美墜樓。（圖／記者許權毅攝）

▼3月18日下午，蔡姓女子在同一地點墜落身亡。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中勤美誠品墜樓。（圖／記者許權毅攝）

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