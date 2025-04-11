李珠珢放福利！彎腰敬禮沒有遮「辣露北半球」　影片破200萬觀看

記者施怡妏／綜合報導

「AI女神」李珠珢今年加入職棒富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」，並在近期正式展開應援活動，網路上有一段影片，李珠珢跳完開場舞，彎腰敬禮時，並未像其他成員一樣遮住胸口，火辣放送事業線，影片觀看次數飆到200萬次，網友表示「上帝視角，大大的寵粉」、「我流的不是眼淚，是鼻血」。

▲李珠珢擁有火辣好身材。（圖／翻攝自YT 台式應援團 Taiwaning LA）



YouTube頻道「台式應援團 Taiwaning LA」，貼出一段16秒的影片，標題寫道「沒想到李珠珢福利放好放滿欸」。李珠珢身穿藍白色的「富邦啦啦隊」背心、短裙制服，跳完開場舞李珠珢先是站起身，彎腰拍掉膝蓋上的髒污，接著再次彎腰鞠躬感謝，但她並未將手遮住胸口，深邃事業線一覽無遺，球迷眼睛大吃冰淇淋。

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影片曝光一周，觀看次數衝破200萬次，網友紛紛留言，「拍攝者一生平安，感謝你」、「直接放福利」、「天使的臉蛋，魔鬼的身材，她上輩子一定是拯救過地球」、「誠意十足」、「比之前更美更可愛了...很努力的女孩」、「人家人氣會高不是沒有道理的」、「她彎下腰的那一瞬間，我沒了，這影片我默默重複看了兩小時左右...吧」。

PTT上也有網友討論，「李珠珢敬禮都不遮，你真的OK？」底下網友留言，「實在是太棒了，我勸你不要多管閒事」、「阿珠這個操作倒是真的沒想到，懂給福利」、「這有什麼好遮的，又不是沒穿」、「我就喜歡自然大方不做作的氣質」、「知道觀眾要什麼」。