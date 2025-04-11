轟藍營「讓年改走回頭路」　林俊憲：不要懷疑他們亂搞的決心

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院日前針對警消年改案提出覆議，立法院排定今（11日）表決，對此，民進黨立委林俊憲表示，自己已經料到，藍白將再度聯手封殺，且國民黨接下來還要讓各類軍公教的年改走回頭路，林俊憲不禁直言，「不要懷疑藍白亂搞的決心」。

林俊憲提到，院會今日正在表決警察人員人事條例修法的覆議案，不過已經可以料到，一定再度被藍白聯手封殺，畢竟上次違法開會強闖公投的議事錄，藍白稍早已經強行通過了。

林俊憲說明，目前條例只有涉及警察，接下來還有各類軍公教，只不過因為現在「時機不成熟」，等罷免風頭過了以後，國民黨就要讓所有的年改都走回頭路。

為此，林俊憲開酸，自己依稀有印象，這會期開始前，好像有人高喊過什麼「民生法案優先」，現在法定會期過了超過一半，不知道喊的人還記不記得？

林俊憲直指，現在唯一還能充當「煞車」的，只有議場外面，還在收集的一份又一份的連署書，也是這些連署書，才讓這會期不至於像去年那麼離譜。

最後，林俊憲強調，道歉也好、鞠躬也好，示弱也好，都是裝出來的，若沒有讓藍白成為少數，這將是藍白最後一個「裝乖」的會期，千萬不能上當，也不要懷疑藍白亂搞的決心。