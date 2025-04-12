抗大罷免財務陷危機！　羅智強曝：妻子將抵押房子籌錢

▲國民黨記者羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

大罷免在全台延燒，國民黨立委羅智強今（12日）在臉書上坦言，面對大罷免，他早已投入龐大資源，財務壓力沉重，這幾天他太太建議他將房子抵押，籌措500萬元來支應，先撐起這場沒有退路的戰役。羅智強強調，他們絕不讓惡罷得逞，他懇託大家，加入這一場民主保衛戰。自己的國家，自己救，「台灣的民主，我來守」。

羅智強說，他太太昨向他表示，「把房子拿去抵押吧」，在這場不義的惡罷之戰裡，他所遇到的第一道難關，就是糧草告急。從今年一月開始，他就把這場罷免當成第三階段投票的規格來應對，走街拜訪、發感謝信、宣傳說明、舉辦活動，一路走到現在，早已投入龐大資源，財務壓力沉重。

面對罷免團體宣布羅智強的第二階段連署達標。羅智強宣布，這代表真正的「熱戰」即將開打，經費也將迅速燒光。他妻子看在眼裡，一直都沒多說什麼，但昨天晚上卻靜靜地對我說了一句，「把房子拿去抵押吧」，「先撐過罷免再說，這場仗，你一定要贏。她說，下週她會親自帶著房屋資料去銀行辦理抵押貸款，籌措500萬元，幫我撐起這場沒有退路的戰役」。



羅智強提到，其實，不只是他，所有在野立委都一樣，這場罷免，是小蝦米對抗大鯨魚的不對等戰爭，執政者挾著國家資源，發動一場又一場政治清算式的惡意罷免，光是一場罷免，就要花掉超過12億元的納稅錢。綠媒、網軍、文宣全面出動，經費動輒數十億、甚至上百億。

羅智強說，民進黨不問國政、不顧民生，所有執政重點全放在清算異己、打壓在野，把人民的血汗錢拿來鬥爭在野黨。一場立委選舉，經費動輒上千萬。文宣、民調、物資、人事樣樣都在燒錢。罷免也一樣。但在面對罷免戰時，在野立委卻不能設立政治獻金專戶、無法對外募款，只能靠自己苦撐、苦扛。這就是這個體制下最不公平的現實。

羅智強提到，執政者的盤算很清楚，就是要用資源的輾壓，把在野力量一一清除，他們不想打一場公平的仗，只想用金山銀山輾碎民主的聲音，但他要正告那些想靠資源懸殊殲滅異己的執政者，「羅智強，絕不屈服」，他會以高於選戰的規格，堂堂正正地打一場反惡罷的民主保衛戰。

「我要謝謝我太太的支持與體貼，即使要拿房子去抵押，也要讓我別再赤手空拳對抗金盔銀甲的政權」，羅智強說，他也要大聲告訴民進黨，「我，羅智強，會戰到底」，因為這一戰，不只是大安區的立委保衛戰，更是整個立法院在野力量的存亡之戰，每一席在野立委的去留，都攸關台灣未來是走向民主還是獨裁，是擁有制衡，還是沉默沉淪。



「一席都不能少！我們絕不讓惡罷得逞！」羅智強說，他懇託大家，加入這一場民主保衛戰。自己的國家，自己救；台灣的民主，他來守，讓他們一起走進投票所，用你我手中那一張關鍵的選票投下「不同意罷免」，狠狠打臉囂張霸道的執政者。