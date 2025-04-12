已有2藍委罷免第二階段連署達標　罷團：繼續收件衝高安全份數

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮持續發酵，35位藍營立委罷免案進入第二階段，一個月過去，除日前罷免羅智強團隊宣布第二階段達標外，港湖罷免李彥秀團隊昨（12日）也宣布二階連署書份數即順利超過門檻。罷團表示，將持續收件，並呼籲更多民眾參與連署，以確保有充足且有效的連署能通過審查，向安全連署份數以及團隊目標前進。

大罷免二階段如火如荼進行，除罷免羅智強團體外，昨罷免李彥秀團隊也宣布第二階段連署數已達法定門檻。該案法定門檻為31,810份，截至4月10日，僅花了29天連署書份數即順利超過門檻。

罷團表示，儘管李彥秀近日聲稱將「回防選區、全力反罷免」，試圖挽回選民信任，但港湖地區民怨依然高漲，基層對她的不滿絲毫未見平息。李彥秀一方面多次在立法院公開發表親中言論，另一方面卻對外界質疑她和家人持有美國綠卡一事避而不談，遲遲不予釐清。這種雙重標準令選民極為不滿。

港湖除銹罷免民團發言人 Cindy 痛批：「李彥秀明知道自己的家人擁有美國綠卡，卻始終避談自己是否也持有。即便如此，她仍一味地力挺親中政策，厚顏無恥地將台灣的民主價值出賣給極權中共政權。」

港湖除銹罷免民團強調，連署活動將持續進行，並朝60,000份連署書的目標邁進。該團體最後表示：「這次罷免行動是港湖人民對民主價值的捍衛，也是對背離民意者的堅決回應。」