罷免進入第二階段　黃捷平常心：同批人馬隔四年又罷免她

▲民進黨立委黃捷 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮持續發酵，中選會昨公布，再增加2名立委罷免案可進入二階段連署，據了解，藍、綠整體罷免比例來到35比14，新增的名單為民進黨立委黃捷、許智傑。對此，黃捷今（12日）表示，這是同一批人馬時隔四年又再度發動罷免我，自己平常心以對，過去兩個會期都獲得公督盟優秀立委肯定，出席率、質詢率都100%、選民服務超過9千件，相信努力都被選民看在眼裡，就交給選民做判斷。

對於罷免案，黃捷表示，同一批人馬時隔四年又再度發動罷免我，昨天得知已經進入二階，自己平常心以對，上次他們發動罷免，說是因為我聲援香港反送中、違反香港國安法，企圖用跨國法律制裁我，還有因為我捍衛性別平權價值，所以也成了他們罷免理由。

至於這次罷免理由，黃捷指出，不外乎因為自己過去一整年，非常努力站在前線守護台灣民主價值，包含反對憲訴法、選罷法、財劃法、國會擴權，都非常努力，也提了許多國安法案反對紅色滲透，這成了他們眼中釘。

黃捷透露，去年自己得了兩個國際獎項，包含時代雜誌百大人物、BBC全球百大女性，他們甚至跑來我的服務處說要討伐假百大、查封黃捷服務處，沒想到，在人權領域深耕、獲得國際肯定，沒想到也成了他們的罷免理由之一。

黃捷強調，過去兩個會期自己也獲得公督盟優秀立委肯定，出席率、質詢率都100%、選民服務超過9千件，相信努力都被選民看在眼裡，到底罷免會不會過，就交給選民做判斷。