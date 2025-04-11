關稅衝擊美股全線崩跌！　川普認：轉型總會遇到困難

▲川普表示，貿易轉型過程總會遇到困難。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）表示，儘管全球市場出現不安情緒，但貿易轉型過程總會遇到困難，並強調這是美國「被世界公平對待」的關鍵時刻。

根據BBC報導，在全球關稅戰引發市場再度下跌之際，川普10日在內閣會議中重申，轉型總會有困難，同時強調，「今天是市場歷史上最重要的一天。」

川普指出，投資人對美國的治理方式感到滿意，「美國正試圖讓全世界以公平的方式對待我們。」他還說，「大家現在都想來談判、達成協議來降低關稅」。

Trump: We had a big day yesterday. It'll always be transition. Difficulty. But we had a— In history it was the biggest day in history. The markets pic.twitter.com/KxXD1zETGI — Acyn (@Acyn) April 10, 2025

川普也補充，美國非常樂意與中國達成協議，他非常尊敬習近平主席，相信雙方最終會談出一個對兩國都有利的好結果。不過他也再次指控中國長期以來占美國便宜，而且「比任何國家都誇張」。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也公開聲援總統政策，許多國家已開始與美國接觸，各國帶來的提議，是他們過去絕對不可能主動提出的，「我們現在得到了應有的尊重。我相信你們接下來會看到一連串具歷史性的協議陸續誕生。」

川普這番話是在白宮稍早宣布，針對中國進口商品的部分關稅將提高至145%後發表的。

同一時間，美國市場在10日依然動盪，美國三大股市10日一度短暫反彈，但收盤時仍全面收黑。標普500指數下跌3.6%，道瓊工業指數跌2.5%，那斯達克重挫4.31%。華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）股價當天暴跌14%，亞馬遜（Amazon）與蘋果（Apple）也分別下跌約7%。