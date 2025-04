關稅衝擊美股全線崩跌！　川普認：轉型總會遇到困難

▲川普表示,貿易轉型過程總會遇到困難。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)表示,儘管全球市場出現不安情緒,但貿易轉型過程總會遇到困難,並強調這是美國「被世界公平對待」的關鍵時刻。

根據BBC報導,在全球關稅戰引發市場再度下跌之際,川普10日在內閣會議中重申,轉型總會有困難,同時強調,「今天是市場歷史上最重要的一天。」

川普指出,投資人對美國的治理方式感到滿意,「美國正試圖讓全世界以公平的方式對待我們。」他還說,「大家現在都想來談判、達成協議來降低關稅」。

Trump: We had a big day yesterday. It'll always be transition. Difficulty. But we had a— In history it was the biggest day in history. The markets pic.twitter.com/KxXD1zETGI