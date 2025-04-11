關稅成本轉嫁消費者　亞馬遜坦言：商品可能漲價

▲亞馬遜平台上的部分商品價格將因關稅壓力而上漲 。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

全球貿易戰持續延燒，亞馬遜（Amazon）執行長賈西（Andy Jassy）坦言，未來消費者可能會開始發現，亞馬遜平台上的部分商品價格將因關稅壓力而上漲。

賈西10日接受CNBC專訪時表示，亞馬遜的第三方賣家很可能會把關稅成本轉嫁出去，商品價格可能因關稅而上漲，「你看看各個國家的市場，並不是每個地方的商品利潤都能有50%空間來吸收這些關稅的。」

儘管如此，賈西強調，亞馬遜仍在盡最大努力維持原有價格、幫消費者省錢，目前公司已進行一些策略性庫存提前採購，同時也與賣家重新談判條件，「希望最終能反映在消費者看到的更低價格上。」

賈西表示，目前為止公司尚未觀察到顧客消費行為有明顯變化，不過有些顧客確實已經開始提前購買，同時仍維持過去受到通膨影響所養成的消費習慣，「現在的消費者變得更精打細算了，能夠用便宜的就不會花多的錢，只要有划算的選擇，就會選擇那個。」

與亞馬遜態度相較鮮明不同的是，競爭對手沃爾瑪（Walmart）已於9日宣布撤回本季財務預測，表示難以評估關稅對業績的全面影響。不過，該公司仍預估本季營收最多將成長4%，並重申全年財測不變。

受到市場不安影響，亞馬遜股價在10日開盤即下跌3%，反映整體市場的賣壓與不確定性。