白宮證實：已有15國就關稅協議提案　部分達成共識

▲川普暫時凍結部分關稅措施後，已有15個國家提出關稅協議提案 。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普宣布暫時凍結部分關稅措施後，白宮10日表示，目前已有來自15個國家的關稅協議提案進入實質評估階段，部分協商甚至已接近達成共識。

根據《路透社》報導，美國國家經濟會議（National Economic Council）主席哈塞特（Kevin Hassett）指出，美國貿易代表署（USTR）目前正研議15國遞交的具體提案，「我們正在認真評估，判斷這些協議是否具有足夠價值，可呈交給總統審核。」

他進一步透露，川普政府的貿易核心官員當天晚間將齊聚白宮召開會議，預計未來3到4週內，將在多項貿易談判上出現重大進展。他稍早接受CNBC訪問時也提到，「現在有很多協議已接近完成。」

川普9日突然宣布，針對目前未對美國報復、並表達談判意願的國家，將給予90天寬限期，僅課徵10%的對等關稅，此措施立即生效。不過，他也明確指出，中國將不在此優惠名單中，對其商品加徵的關稅將直接提高至125%。

《法新社》報導則補充，美方針對中國的制裁不僅止於此。

由於北京當局涉及芬太尼（fentanyl）走私供應鏈問題，早先已額外被課徵20%的關稅。也就是說，川普上任以來對中國祭出的關稅總計已達145%，且仍將疊加過去歷任政府所施加的舊有稅率，顯見美中貿易對抗仍無解方。