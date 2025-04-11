艦隊部署印太之際　英軍事首長「睽違10年」訪問中國

▲英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

就在英國航空母艦打擊群22日即將再度展開印太區域行動部署之際，國防參謀長拉達金9日在北京與中央軍事委員會聯合參謀部參謀長劉振立進行會談，而這也是英國武裝部隊最高指揮官十年來首度訪中，引發國際關注。

根據BBC報導，拉達金（Tony Radakin）9日與劉振立會晤，雙方針對「共同關切的議題」進行討論。拉達金在會晤後強調，軍方之間的溝通極為重要，「我們都認同，在這個動盪不安的世界中，作為擁有全球利益的負責任國家，必須各自盡一份力。」

英國軍聞網（Forces News）指出，這是繼2015年時任國防參謀長賀頓（Nicholas Houghton）上將後，睽違10年再度有英國國防參謀長訪中。國防參謀長是英國最高階軍職。

英國國防大臣希利（John Healey）於10日證實，此行在本週稍早已經完成，「軍方與軍方之間的交流一直是件好事，而這正是他此行的目的。」

希利表示，拉達金在會談中堅定表達了對印太地區和平與穩定的立場，並對任何試圖以軍事手段或強勢作為達成政治目的的行為表達關切。

與此同時，英國22日將再度派遣航艦打擊群赴印太區域，沿途將與不同國家聯合操演並進行靠港訪問，包括美國、印度、日本、新加坡、馬來西亞，另也將在地中海和太平洋參與大規模多國演訓。

英國國防部表示，此次部署將強化英國對印太區域的安全防衛承諾。國防部主責武裝部隊事務的政務次官波拉德（Luke Pollard）指出，透過此次航艦打擊群部署，英國與盟友將一同堅定反對挑戰國際秩序者，並提醒各方，歐洲－大西洋與印度－太平洋區域的安全密不可分。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）軍事學部門主任沙維爾（Matthew Savill）等安全事務專家認為，拉達金訪中不排除是為避免英國航艦打擊群在中國周邊水域的活動引發危險「誤判」。

拉達金9日結束訪中行程，隨即於10日現身北大西洋公約組織（NATO）布魯塞爾總部，出席由國防大臣希利（John Healey）與法國防長勒克努（Sébastien Lecornu）共同主持的軍援烏克蘭「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）會議。