美課徵145%關稅　川普「中國一直占我們便宜」：雙方終達協議

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

白宮近日證實，目前對中國進口商品的關稅總稅率已達145%。儘管如此，美國總統川普仍表示希望與中國達成協議，並相信雙方最終能找到互利的方法。川普強調，已有超過75個國家表示願意與美國展開談判，若無法達成協議，將實施暫緩的「對等關稅」。

川普昨天宣布，已有多國聯絡美國希望進行談判，且未採取報復行動。為此，他已授權暫停實施對等關稅90天，期間內僅實施10%的關稅。至於中國，因其對美國的報復措施，川普已將對中國的關稅提高至125%。

美國媒體報導，由於先前川普因芬太尼問題對中國課徵20%的關稅，目前累計稅率已達145%。在美中貿易戰加劇之際，川普在內閣會議後回應媒體詢問時表示，他尊重中國國家主席習近平，並相信雙方最終會找到對彼此有利的方法。

▲中國國家領導人習近平。（圖／記者任以芳攝）

川普重申美國希望與中國達成協議，強調中國長期以來一直在「占我們國家的便宜」。當被問及若90天內未能達成協議是否會實施「對等關稅」時，川普表示，若無法達成美方期望的協議，「我們就會回到原點」，實施原先規劃的高額關稅。

川普也未排除延長90天暫緩期的可能性，表示需視當時情況而定。隨著貿易戰及美國經濟衰退的擔憂加劇，市場動盪不安，昨天大漲的美股今天盤中重挫。川普在內閣會議上表示，「過渡期總會有困難」。

川普於2日宣布對個別國家徵收11%至50%不等的對等關稅，以及10%的進口貨品關稅。對等關稅原訂9日生效，其中對台灣的稅率為32%。不過，該措施實施約13小時後，川普突然宣布對部分國家的對等關稅暫停90天，外交部長林佳龍證實，台灣也在其中。