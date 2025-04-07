閱讀教育全國亮眼！台南4校勇奪閱讀磐石獎展現閱讀實踐力

▲教育部日前公布2025年度獲閱讀磐石獎學校，台南市崇明國中、崑山國小、和順國小與永福國小脫穎而出，4校齊獲殊榮，獲獎數勇居全國第二。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市閱讀教育再傳捷報！教育部日前公布2025年度獲閱讀磐石獎學校，台南市崇明國中、崑山國小、和順國小與永福國小脫穎而出，4校齊獲殊榮，獲獎數勇居全國第二，不僅彰顯各校在課程設計、跨域整合與在地連結上的多元創新，更展現台南長期深耕閱讀教育的豐碩成果。

市長黃偉哲表示，閱讀是一座城市文化底蘊的根基，也是提升市民素養的關鍵。台南市積極投入公共閱讀資源與教育支持，無論是推動學校特色閱讀課程、打造「布可星球」普化閱讀理解平台，或持續擴增公共圖書館設施，都是為了讓每一位市民都能享有優質閱讀環境。今年4校獲獎，不僅肯定學校長期的用心耕耘，也體現台南市在推動閱讀教育與提升整體學習品質上的深耕與成果。

教育局鄭新輝局長表示，閱讀素養是學習歷程中不可或缺的核心能力，無論處於任何學習階段或學科領域，都須透過閱讀進行理解、統整與表達。台南推動「布可星球」普及化閱讀理解平台，協助學校系統性培養學生的理解力與思辨力，成效有目共睹；各校規劃的特色閱讀也獲磐石獎肯定。面對數位學習趨勢，未來教育局將持續強化教師專業發展，整合數位與實體閱讀資源，深化閱讀教學，培育具備批判思考與實踐力的終身學習者。

教育局表示，本次獲獎的4所學校，分別從在地文化、校本課程、跨域整合與創意思維等不同面向，發展出具體而深具特色的閱讀行動方案。崇明國中以「崇心閱讀，璀璨光明」為主軸，打造出融合人文素養與數位科技的閱讀素養校園。學校發展出涵蓋晨讀、主題閱讀、社區資源整合等架構，讓閱讀走出課本、走入生活，點亮學生多元發展的道路。

永康區崑山國小則以「吾讀有五，崑山百閱任我行」方案展現學校長期深耕的在地閱讀力。結合古地名「鯽魚潭」發展閱讀課程，透過「五讀五力」策略，引導學生認識家鄉、探究環境議題、發展解決能力，讓閱讀不只是知識的獲取，更是文化認同與問題解決的起點。

安南區和順國小以「品遊思創─和順四力ALL躍」方案獲獎，學校以「和順囡仔博士博」課程為核心，結合品味、遊歷、思考與創造四大能力軸線，引導學生從閱讀出發，進行跨文本、跨領域的知識建構，讓孩子從喜閱、悅讀邁向悅創，實現真正的素養導向學習。

中西區永福國小以「道築永續 福閱國際」為願景，從校史建築出發，融合聯合國永續發展目標與國際教育，創建「讀校史、閱建築、護永續、展國際」的閱讀行動方案。透過有系統的課程設計，讓學生不只讀書，更能思辨與行動，成為能為世界創造幸福的「福閱」學子。