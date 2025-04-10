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大陸 大陸焦點 特派現場

陸官方登英文報嗆美！　暗批川普「野蠻人」：別指望等到認輸電話

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

中美關稅戰升溫，雙方持續相互報復。大陸外交部駐港公署發言人最新以罕見的嚴詞回擊稱，「妄圖揮舞關稅大棒逼迫世界各國打電話認輸的野蠻人，永遠不要指望等到中國的電話」。值得注意的是，這篇文章出現外交禮儀所禁忌的人身攻擊，且特意投書英文媒體，就是要直接寫給川普看。

4月9日，大陸外交部駐港公署發言人就美國對中加徵「嚴重不合理關稅」致信香港英文媒體《南華早報》，闡明中方嚴正立場；該信於4月10日發表，該公署發布的中文標題為「面對經濟霸凌，中方將奉陪到底」。

不過，在《南華早報》刊登的英文標題為America’s tariff intimidation is the act of a modern-day barbarian，意為「美國的關稅恐嚇是現代野蠻人的行為」。

文章痛批，美方不顧國際社會普遍反對，以荒唐的藉口對所有貿易夥伴徵收所謂「對等關稅」，是典型的單邊主義、保護主義、經濟霸凌，嚴重侵犯各國正當權益，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序。

「美方更悍然對中國施加高達104％的關稅，是赤祼祼的恐嚇、訛詐行徑，中方對此決不接受」，文章直接嗆，「美方此舉並不會讓美國再次偉大，只會讓美國變成21世紀的野蠻人」。

對於美方稱「中方想達成交易，但不知如何開始。我們在等他們（中國）的電話」，文章說，事實是美方不知如何開始，既不懂如何與中國相處，更不懂正確的國與國相處之道，倒是醉心於霸凌、訛詐全世界的「藝術」。

文章還「正告美方」：「妄圖揮舞關稅大棒逼迫世界各國打電話認輸的野蠻人永遠不要指望等到中國的電話。」

「如美方真有誠意與中方就關稅問題進行對話，就應立即糾正錯誤做法，拿出平等、尊重、互惠的態度」，文章重申，如果美方一意孤行，「中方必將奉陪到底！」

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