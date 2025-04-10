關稅暫緩！華爾街大咖讚「教科書級示範」　馬斯克1符號洩心聲

▲川普關稅政策大逆轉，馬斯克轉推一則貼文，給出100分表情符號。（圖／路透）



記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普暫緩實施對等關稅，消息一出全球股市反彈回升，讓不少商界巨頭與華爾街大咖紛紛表態。商業內幕報導，美國避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）讚揚川普的決定是堪稱教科書級的示範，億萬富豪馬斯克則是給出100分表情符號。

美國避險基金經理人艾克曼是川普的堅定支持者，此前曾主張暫緩實施關稅，主張透過談判解決貿易問題，若不立即收手，世界恐將迎來「經濟核冬天」。不過在川普宣布暫緩關稅措施之後，艾克曼說，「川普操盤手法相當出色，是《交易的藝術》教科書級示範」。

艾克曼還指出，川普此舉的好處在於，美國現在知道誰才是首選貿易夥伴以及問題出在誰身上，「我們的貿易對手已經體會到若不取消貿易壁壘將面臨何種處境，這為接下來90天貿易談判奠定完美基礎。給中國的建議：拿起電話打給（川普）總統，他是強硬但公正的談判者，中國拖越久、報復時間越長，結果就會越糟」。

馬斯克則是轉推狗狗幣（DOGE）創始人馬庫斯（Billy Markus）的貼文，馬庫斯以Shibetoshi Nakamoto帳號發文提及「接下來4年將會像搭雲霄飛車一樣瘋狂，不是嗎？」馬斯克轉推這則貼文並給出100分的表情符號。

???? — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2025

線上支付平台PayPal與企業用社群Yammer的共同創辦人塞克斯（David Sacks）透過社群平台X發文指出，川普在關稅政策上大逆轉，這是川普一大勝利，「川普證明自己是正確的，中國已被孤立，世界其他國家正在排隊來談新的貿易協定。如果川普當初好聲好氣提出要求，這種情況會發生嗎？這是改寫全球貿易規則的唯一方法」。

不過避險基金Tolou Capital Management創辦人哈基米安（Spencer Hakimian）對於川普關稅政策逆轉感到不太滿意，繞了一圈回到原點，「什麼都沒做到，什麼都沒改變，但我們說我們贏了，真棒」。