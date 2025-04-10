台北安全奪第一！全球女性數位遊牧者首選　高雄也進前十

▲台北被Holidu選為「全球女性數位遊牧者最安全城市」第一名。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

隨著遠距工作越來越普及，結合工作與旅行的「數位遊牧」（Digital Nomad）生活型態，已逐漸成為全球新趨勢。不過，對女性而言，「安全性」始終是選擇落腳地點的重要關鍵。歐洲旅遊平台「Holidu」近日公布一項全球調查，台北從全球200座城市中脫穎而出，榮登「全球女性數位遊牧者最安全城市」榜首；高雄也表現亮眼，排名第7，讓台灣成為榜單中唯一有兩座城市躋身前10的國家。

為吸引全球遠距專業人才，台灣政府於2025年正式推出「數位遊牧簽證」，提供最長6個月的合法停留期限，進一步提升台灣在國際數位工作者心中的吸引力。

根據Holidu報告，台北以壓倒性優勢獲得「女性數位遊牧者最安全城市」第1名。報告指出，台北的公共交通系統可靠又便利，即使在深夜也能順利通勤。調查顯示，高達 90%的女性認為在台北獨自步行是安全的。

此外，台北在「對女性與外籍人士的友善程度」、「女性權益法規」、「夜間安全」以及「數位遊牧者比例」等面向均獲高度評價。報告也指出，在台北約5分之1的數位遊牧者為女性，顯示台北不僅安全，也極具吸引力，是女性遠距工作者的理想選擇。

高雄同樣名列前茅，位居第7。報告指出，有82%的女性認為在高雄獨自步行是安全的，對外籍人士的友善度也受到高度肯定，展現出台灣整體社會對女性與國際人才的高度包容性。

本次調查中，亞洲城市表現亮眼。泰國清萊名列第2，有93%的女性表示在當地步行感到安全，且女性遊牧者比例達22%，為泰國城市之最。儘管清萊遊客較少，但其清幽、友善與低犯罪率的環境，備受女性青睞。

南美洲的烏拉圭首都蒙特維多則排名第3，有87%的女性表示夜間感到安全，並在女性權益法規與友善度方面獲得高分。

歐洲表現最佳的城市是義大利威尼斯，排名第4，有78%的女性表示夜間步行感到安心。接下來排名依序為馬來西亞檳城（第5）、西班牙瓦倫西亞（第6）、葡萄牙波圖（第8），顯示南歐地區在女性安全方面的努力與成果。北美地區則僅有加拿大的薩斯卡通入榜，位居第9；印尼峇里島的烏布則拿下第10名。

Holidu強調，雖然榜上城市普遍安全、友善，但女性數位遊牧者目前僅占整體的18%至25%，性別落差仍值得關注。即便一個城市本身具備安全條件，是否能吸引女性仍取決於文化氛圍、生活便利性與語言環境等多重因素。

全球女性數位遊牧者最安全城市排行榜（前20名） 台灣 台北（Taipei, Taiwan） 泰國 清萊（Chiang Rai, Thailand） 烏拉圭 蒙特維多（Montevideo, Uruguay） 義大利 威尼斯（Venice, Italy） 馬來西亞 檳城（Penang, Malaysia） 西班牙 瓦倫西亞（Valencia, Spain） 台灣 高雄（Kaohsiung, Taiwan） 葡萄牙 波圖（Porto, Portugal） 加拿大 薩斯卡通（Saskatoon, Canada） 印尼 烏布（Ubud, Indonesia） 葡萄牙 科英布拉（Coimbra, Portugal） 葡萄牙 阿威羅（Aveiro, Portugal） 厄瓜多 庫恩卡（Cuenca, Ecuador） 墨西哥 克雷塔羅（Queretaro, Mexico） 荷蘭 海牙（The Hague, Netherlands） 克羅埃西亞 里耶卡（Rijeka, Croatia） 中國 南京（Nanjing, China） 葡萄牙 波蒂芒（Portimao, Portugal） 葡萄牙 里斯本（Lisbon, Portugal） 巴西 庫里提巴（Curitiba, Brazil）



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