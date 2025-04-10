台北安全奪第一！全球女性數位遊牧者首選　高雄也進前十

▲台北被Holidu選為「全球女性數位遊牧者最安全城市」第一名。（圖／鏡週刊資料照）
圖文／鏡週刊
隨著遠距工作越來越普及，結合工作與旅行的「數位遊牧」（Digital Nomad）生活型態，已逐漸成為全球新趨勢。不過，對女性而言，「安全性」始終是選擇落腳地點的重要關鍵。歐洲旅遊平台「Holidu」近日公布一項全球調查，台北從全球200座城市中脫穎而出，榮登「全球女性數位遊牧者最安全城市」榜首；高雄也表現亮眼，排名第7，讓台灣成為榜單中唯一有兩座城市躋身前10的國家。
為吸引全球遠距專業人才，台灣政府於2025年正式推出「數位遊牧簽證」，提供最長6個月的合法停留期限，進一步提升台灣在國際數位工作者心中的吸引力。
根據Holidu報告，台北以壓倒性優勢獲得「女性數位遊牧者最安全城市」第1名。報告指出，台北的公共交通系統可靠又便利，即使在深夜也能順利通勤。調查顯示，高達 90%的女性認為在台北獨自步行是安全的。
此外，台北在「對女性與外籍人士的友善程度」、「女性權益法規」、「夜間安全」以及「數位遊牧者比例」等面向均獲高度評價。報告也指出，在台北約5分之1的數位遊牧者為女性，顯示台北不僅安全，也極具吸引力，是女性遠距工作者的理想選擇。
高雄同樣名列前茅，位居第7。報告指出，有82%的女性認為在高雄獨自步行是安全的，對外籍人士的友善度也受到高度肯定，展現出台灣整體社會對女性與國際人才的高度包容性。
本次調查中，亞洲城市表現亮眼。泰國清萊名列第2，有93%的女性表示在當地步行感到安全，且女性遊牧者比例達22%，為泰國城市之最。儘管清萊遊客較少，但其清幽、友善與低犯罪率的環境，備受女性青睞。
南美洲的烏拉圭首都蒙特維多則排名第3，有87%的女性表示夜間感到安全，並在女性權益法規與友善度方面獲得高分。
歐洲表現最佳的城市是義大利威尼斯，排名第4，有78%的女性表示夜間步行感到安心。接下來排名依序為馬來西亞檳城（第5）、西班牙瓦倫西亞（第6）、葡萄牙波圖（第8），顯示南歐地區在女性安全方面的努力與成果。北美地區則僅有加拿大的薩斯卡通入榜，位居第9；印尼峇里島的烏布則拿下第10名。
Holidu強調，雖然榜上城市普遍安全、友善，但女性數位遊牧者目前僅占整體的18%至25%，性別落差仍值得關注。即便一個城市本身具備安全條件，是否能吸引女性仍取決於文化氛圍、生活便利性與語言環境等多重因素。
全球女性數位遊牧者最安全城市排行榜（前20名）
- 台灣 台北（Taipei, Taiwan）
- 泰國 清萊（Chiang Rai, Thailand）
- 烏拉圭 蒙特維多（Montevideo, Uruguay）
- 義大利 威尼斯（Venice, Italy）
- 馬來西亞 檳城（Penang, Malaysia）
- 西班牙 瓦倫西亞（Valencia, Spain）
- 台灣 高雄（Kaohsiung, Taiwan）
- 葡萄牙 波圖（Porto, Portugal）
- 加拿大 薩斯卡通（Saskatoon, Canada）
- 印尼 烏布（Ubud, Indonesia）
- 葡萄牙 科英布拉（Coimbra, Portugal）
- 葡萄牙 阿威羅（Aveiro, Portugal）
- 厄瓜多 庫恩卡（Cuenca, Ecuador）
- 墨西哥 克雷塔羅（Queretaro, Mexico）
- 荷蘭 海牙（The Hague, Netherlands）
- 克羅埃西亞 里耶卡（Rijeka, Croatia）
- 中國 南京（Nanjing, China）
- 葡萄牙 波蒂芒（Portimao, Portugal）
- 葡萄牙 里斯本（Lisbon, Portugal）
- 巴西 庫里提巴（Curitiba, Brazil）
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