陸有望降息　官媒喊話：可緩解「突發外部衝擊」

▲大陸有望進一步降準降息。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中美關稅戰越演越烈，中國大陸官方是否降準降息也備受關注。大陸官媒《證券日報》10日發文指出，適時降準降息，能有效緩解突發外部衝擊，釋放出強烈的政策信號，有助於提振社會信心。

文中提到，今年以來「擇機降準降息」的表述頻繁出現，僅3月份至今，央行已經四次公開明確提及「擇機降準降息」。高頻表態背後，不僅彰顯了今年適度寬鬆的貨幣政策主基調，也反映了當前經濟形勢的複雜性、政策工具的靈活性以及宏觀調控的審慎性。

文中指出，雖然當前降準降息的實施也面臨著一定約束，但「擇機」並非簡單的「等待」，而是基於對經濟變量、市場預期和外部衝擊的實時研判，平衡短期與長期、穩增長與防風險，選擇政策工具落地的「最佳時機」，既保留政策空間，也凸顯出貨幣政策靈活適度、精准有效的特點。

文中提到，短期看，第一季銀行淨息差承壓，同時國內通膨壓力較低，有降準需求。長期來看，外部不利影響加大後，國內財政政策有望進一步加力，貨幣政策仍有配合空間，「金融機構存款準備金率平均為6.6%，還有下行空間。中央銀行向商業銀行提供的結構性貨幣政策工具資金利率也有下行空間。」

文章的最後也強調，適時降準降息，保持流動性充裕，可以持續推動社會綜合融資成本下降，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配，「同時也能有效緩解突發外部衝擊，釋放出強烈的政策信號，有助於提振社會信心，穩定市場預期，推動資金更快更多流向實體經濟，為穩增長、促消費、擴內需創造更有利的貨幣金融環境。」