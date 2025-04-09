比手掌大雞排50元逆勢降價！萬人激推彰化良心炸雞店：超好吃

▲彰化某炸雞店降價，炸雞厚實比手掌大引發討論。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

在萬物齊漲的時代，彰化一家炸雞店宣布自4月1日起將雞排價格從60元調降至50元，引發網路熱烈討論。由於降價日恰逢4月1日，部分網友質疑真實性，但在地人紛紛指出「真的厚實多汁」、「降價前就物超所值了」。這波「逆通膨」操作讓網友直呼不可思議，成為激推隱藏口袋美食。

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▲彰化某炸雞店降價引發討論。（圖／翻攝自路上觀察學院）

有網友在《路上觀察學院》分享店家公告，簡潔寫著「近期雞肉價格回穩，雞排調降為一份50元」。對比其他店家動輒80-100元的售價，這紙「街頭奇景」立刻吸引上萬網友按讚，留言區更湧現「良心企業」、「這才是真CP」盛讚業者超佛心。

現場實際走訪店家，現炸雞排金黃酥脆，比智慧型手機還厚，撕開時肉汁四溢。特別的是，店家採用獨門醃料，外皮裹粉薄脆卻不油膩，與常見的「厚重麵衣雞排」形成對比，雖然老闆低調拒訪，但熟客透露「老闆堅持用溫體雞肉」「去年因成本漲到60元時，老闆就承諾原料降價會跟進回饋」。

▲炸雞比智慧型手機還要厚。

內行網友加碼留言「無骨雞丁加梅粉才是本體」、「地瓜條比連鎖店粗兩倍」、「限定的咖哩雞排必追」、有台北網友喊話「算上來回高鐵票都比買台北雞排划算」，彰化在地人則笑回「低調！現在排隊要等更久了」、「真正的美味不需要華麗包裝，老闆的誠意，顧客一口就嘗得出來。」

▲雞排沉甸甸份量十足。（圖／翻攝自該炸雞店粉專）