台南某國立大學女學生淪詐團車手　家境困難打工被騙當場遭逮

記者陳崑福／屏東報導

柯姓男子先前被保證獲利騙走22萬元，詐騙集團第二次與他相約面交30萬元時，被潮州警分局查訪得知，聯絡柯男報案，會同警方逮獲呂姓車手及楊姓監控手，發現呂姓車手是台南某國立大學女學生，因家境較困難而在網路找打工作，結果卻被詐騙集團吸收為車手，這次得手可拿2000元。訊後依詐欺等罪嫌移送法辦，向上溯源。

▲潮州警分局逮獲呂姓女大生車手及楊姓監控手 。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州警分局近日接獲線報，疑有詐欺車手活動。經立即調閱相關監視器影像後，發現一名機車騎士涉有詐欺面交案件，並確認其身分為柯姓被害人。隨即聯繫柯民，並於4月8日受理其報案。

經柯民同意配合警方執行查緝行動，警方於本（9）日下午15時許，派員於潮州鎮延平路段附近埋伏。待詐欺車手呂姓女子與柯民完成30萬元面交交易，並於現場簽署現金收款收執聯後，警方即刻上前表明身分，依法告知權利並逮捕呂嫌，並將在附近巡視的楊姓監控手一併查緝到案。

現場查扣新臺幣30萬元、行動電話2支、現金收執聯1張及其隨身財物共計9千餘元。全案訊後依涉嫌詐欺及違反洗錢防制法等罪，移請屏東地方檢察署偵辦。

警方呼籲，民眾切勿輕信來路不明的投資或金錢交易訊息，如有疑問，請即時撥打165反詐騙專線或報警查證，以共同打擊詐騙犯罪、守護民眾財產安全。