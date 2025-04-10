兄弟象元老球星捲圍標醜聞　違反《政府採購法》20萬換緩起訴

▲前職棒球員姚百川涉圍標中央與地方棒壘球用品標案，被檢察官處分緩起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前中華職棒兄弟象內野手姚百川，涉嫌結合多家體育用品公司，從2013年起，圍標棒協與各級學校的棒壘用品耗材採購案，總標金額上千萬元，台北地檢署調查後，考量被告坦承犯行，在10日依違反《政府採購法》，將涉案7名業者都給予緩起訴處分，其中姚百川需繳交20萬元處分金。

姚百川和棒球先生李居明、鐵捕洪一中，都是中華職棒元年(1990年)的兄弟象隊元老級球員，根據中職紀錄，姚百川守備位置為二壘手、游擊手，當年出賽56場，入選為明星白隊選手；2000年獲邀觀戰兄弟象第1000場比賽，2020年參加中職OB軟式棒球賽。

姚百川只打了1年職棒，離隊後經營上禾體育用品公司，經常參與中華棒協、中華職棒與各級學校的棒壘球設備標案，包括國家隊訓練器材、以及全台多所學校的球衣護具等耗材採購案，競標對手包括國際知名運動品牌。

檢調獲報，姚百川涉嫌從2013年到2020年間，為了確保競標優勢，與多家運動用品公司串聯圍標，涉及至少數十件標案，金額上千萬元，檢調在2022年發動搜索約談後，姚百川等被告都陸續坦承犯行，檢察官因此同意讓他緩起訴處分。