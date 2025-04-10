合歡山杜鵑花季登場！4／12起交管23公里　小客車限3人以上

▲合歡山杜鵑花已含苞待放。（圖／胡秀幸提供）

記者高堂堯／南投報導

合歡山杜鵑花季於本月登場，因應即將到來的賞花人潮；仁愛警分局為維護合歡山地區杜鵑花季期間交通安全與順暢，表示將配合公路局執行114年合歡山杜鵑花季管制措施。

仁愛分局指出，本次花季管制期間4月12日至6月15日，包含例假日、五一勞動節及端午節連續假期均實施管制，並視實際花況提前、延後或取消；管制路段包含臺14甲線18公里(翠峰)至41公里(大禹嶺)。

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▲合歡山杜鵑花季登場，仁愛警分局公佈花況及疏導措施。（圖／記者高堂堯翻攝）

管制措施如下：(一) 搭乘3人以上自小客開放通行，大貨車及未滿3人以上小客車禁止通行，大型重機、機慢車、客運接駁車及乙類大客車則不受限制；(二) 如人潮眾多，將視壅塞情形啟動流量管制，每10分鐘放行20輛車；(三) 合歡山停車場均已正式收費，花季期間人潮甚多，且停車空間有限，建議民眾可多加利用大眾運輸工具，並利用平常日前往。

仁愛分局長曾文勇說明，該分局將與埔里工務段、保七總隊、花蓮縣警局新城分局等友軍單位共同維護合歡山地區交通順暢及安全，提醒民眾出發前應先確認花況，並配合管制，勿任意插隊、超車及違規停車、疲勞駕駛，該分局將針對各項交通違規加強取締；上山前可先至交通部公路局網站、幸福公路APP等管道查詢相關路況，隨時注意沿途路側資訊可變標誌(CMS)，並視天氣與路況審慎評估前往。