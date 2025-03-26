　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

合歡山山難死者是「臉書粉專版主」！大量山友致哀：謝謝您的付出

▲▼ 合歡西峰陳冠宇失聯山域事故救援搶救案 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲陳男日前挑戰獨攀合歡西峰，過程中不幸罹難。（資料照／記者高堂堯翻攝）

記者柯振中／綜合報導

南投日前發生多起山難，一共導致4人罹難，其中一名獨攀合歡山西峰的陳姓男子，經過搜救隊搜尋後，遺體23日在合歡溪攔沙壩附近的小溪被尋獲。事後經過了解，陳男疑似是臉書粉專「戶外裝備研究所」的版主，噩耗傳出以後，許多粉絲錯愕不捨，在臉書粉專下留言道別。

據了解，陳男20日挑戰獨攀合歡山西峰，不過直到21日凌晨，都沒有返回民宿，民宿老闆相當焦急，於是報案協尋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來友人提供了陳男當天的穿著，以及與民宿老闆的對話紀錄，搜救隊按照線索找尋，23日在合歡溪攔沙壩附近的溪溝，發現了陳男的遺體。

▲▼ 合歡西峰陳冠宇失聯山域事故救援搶救案 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲陳男日前挑戰獨攀合歡西峰，過程中不幸罹難。（資料照／記者高堂堯翻攝）

後續臉書粉專「雪羊視界」表示，這名在合歡西峰罹難的男子不僅是他朋友，同樣也是臉書粉專「戶外裝備研究所」的版主，陳男曾經給他許多寶貴的知識與建議，因此得知陳男遇難後，他的心情十分沉重。

而「戶外裝備研究所」最後一篇貼文中，版主陳男提到「又要決戰武嶺之巔了嗎」，以及預計出發的時間。噩耗傳出以後，許多山友錯愕不捨，在貼文下方致哀，「認真的裝備大大，感謝您的付出，RIP」、「感謝登山前輩您的分享 一路好走」、「RIP…默默看你文章很久了，期待你的裝備測試，怎麼這次卻…唉」、「很震驚這個消息，謝謝您一直以來的分享，R.I.P.」、「感謝前輩的付出，多年來透過您的分享學到很多，祝福祢未來能在喜愛的山野中，快樂徜徉，R.I.P.」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
566 3 6671 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國立中央大學超商開出1000萬發票　幸運兒只花47元買冰拿鐵
遭柯建銘枴杖擊中　徐巧芯曬驗傷單開嗆
趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君
遭趙駿亞施暴！吳婉君「傷勢曝光」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

合歡山山難死者是「臉書粉專版主」！大量山友致哀：謝謝您的付出

發票創造870位千萬富翁「一縣市最多」　財政部：中獎記得感謝他

「獎金支出率」15年未調助長地下博弈！運彩公會籲修法放寬限制

桃園加油站員工被嘲笑　同事怒「車牌查到了」：不接沒品的客人

一運動助攻男性性功能！泌尿醫：每天3分鐘就有用

國立中央大學超商開出1000萬發票　幸運兒只花47元買冰拿鐵

水逆期間好焦躁！12星座「提升能量」秘訣來了

鄰居爆亞亞「狂嫌台灣爛」家中掛滿五星旗　律師怒噴1句話

先生過世「太太ATM領存款」GG了！律師點2罪：再親都不行

復興實中「小巨蛋辦校慶」超狂！　路人直擊驚呆：一排豪車

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

毒駕司機靈前跪2小時！　無錢賠嘆壓力大「沒人體諒我」

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

【泰格與雪兒】十年之後

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

陸配「亞亞」拒離境？　卓揆下令：內政部溫柔處理但拿出堅定

反對群眾怒嗆「滾回去」　亞亞囂張反嗆「妳進來嘛」

【考前的咖啡廳】 內用區全在K書！連 #搖搖馬 也有人

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

合歡山山難死者是「臉書粉專版主」！大量山友致哀：謝謝您的付出

發票創造870位千萬富翁「一縣市最多」　財政部：中獎記得感謝他

「獎金支出率」15年未調助長地下博弈！運彩公會籲修法放寬限制

桃園加油站員工被嘲笑　同事怒「車牌查到了」：不接沒品的客人

一運動助攻男性性功能！泌尿醫：每天3分鐘就有用

國立中央大學超商開出1000萬發票　幸運兒只花47元買冰拿鐵

水逆期間好焦躁！12星座「提升能量」秘訣來了

鄰居爆亞亞「狂嫌台灣爛」家中掛滿五星旗　律師怒噴1句話

先生過世「太太ATM領存款」GG了！律師點2罪：再親都不行

復興實中「小巨蛋辦校慶」超狂！　路人直擊驚呆：一排豪車

約好8年後挖時空膠囊！他赴約「全班僅1人到場」：連班導都忘了

他追妹子狂傳LINE還送「下體自拍照」　結局觸跟騷法被判58天拘役

HYBE女團成員出櫃！　「8歲就知道性向」認：曾害怕沒辦法出道

歐洲夜空驚見「幽藍螺旋傳送門」多國目睹奇景　英氣象局回應了

俄羅斯願意簽署黑海協議　前提是美國命令澤倫斯基聽話

合歡山山難死者是「臉書粉專版主」！大量山友致哀：謝謝您的付出

UNIQLO寶可夢聯名服飾！皮卡丘、喵喵、耿鬼素描畫風萌翻登場

國際火線／川普的武林：強盜爸爸的「無仁義戰爭」！

聯電咖波筆、台泥雙色毯爭鋒！　88家紀念品今最後買進日

萬美玲獲雙料優良立委　網「這麼好的立委桃園人忍心罷免嗎？」

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

生活熱門新聞

鄰居爆亞亞狂嫌台灣爛　律師怒噴1句話

桃園加油站員工被嘲笑　同事怒「車牌查到了」

先生過世「太太ATM領存款」GG了！律師點2罪

發票千萬富翁「一縣市最多」財政部：中獎記得感謝他

「台中101」5年後開幕　盧秀燕：估創千億元業績

國立中央大學超商開出1000萬發票　幸運兒只花47元買冰拿鐵

一口氣降12℃　「鋒面掃全台」時間曝

合歡山山難死者是臉書粉專版主！山友致哀

「獎金支出率」15年未調！運彩公會籲修法

一運動助攻男性性功能！泌尿醫：每天3分鐘

常吃「1食品」要小心！權威醫：我都不敢吃

中配網紅酸亞亞：回娘家別這樣

研究：「1類食物」連吃5天　大腦、肝臟都壞了

超商12元飲料！韓國男大生來台「一喝愛上」：救命水

更多熱門

相關新聞

南投3起山難4山友罹難　許淑華提呼籲

南投3起山難4山友罹難　許淑華提呼籲

先前強烈冷氣團導致高山降下3月雪，南投縣轄內登山步道路況不佳，玉山、合歡山西峰及能高越嶺古道連續傳出3起登山意外、共尋獲4位山友遺體；縣長許淑華對罹難山友們表達哀悼之意，並提醒近期高山氣候不穩定，務必裝備齊全，注意安全，並儘量結伴同行互相照應。

合歡山救難協作：冰雪仍多建議暫緩前往

合歡山救難協作：冰雪仍多建議暫緩前往

中鋼工程師男女玉山墜谷亡　友驚見血跡

中鋼工程師男女玉山墜谷亡　友驚見血跡

南投消防局一天內尋獲4山友遺體

南投消防局一天內尋獲4山友遺體

獨攀男挑戰尾上深堀縱走失聯　遺體被尋獲

獨攀男挑戰尾上深堀縱走失聯　遺體被尋獲

關鍵字：

合歡山山難合歡西峰獨攀戶外裝備研究所

讀者迴響

熱門新聞

快訊／7-11開出2張千萬發票！幸運門市曝光

快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君：我需要被制裁

H級AV女優宣告引退！

即／吳婉君驚傳遭家暴！提告趙駿亞傷害

鄰居爆亞亞狂嫌台灣爛　律師怒噴1句話

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾大喊：加油

馬拉松直播變捉姦！董座外遇曝光

桃園加油站員工被嘲笑　同事怒「車牌查到了」

吳婉君認愛趙駿亞「交往8個月」家暴提告　期間遭不斷情勒

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告

先生過世「太太ATM領存款」GG了！律師點2罪

快訊／開獎了！　統一發票1、2月中獎號碼出爐

金賽綸紐約老公帶證據親訪《橫豎》

遭趙駿亞車內施暴！吳婉君傷勢曝光

快訊／金賽綸老公否認懷孕墮胎！聲明全文曝光

更多

最夯影音

更多

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

毒駕司機靈前跪2小時！　無錢賠嘆壓力大「沒人體諒我」

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

【泰格與雪兒】十年之後

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面