合歡山山難死者是「臉書粉專版主」！大量山友致哀：謝謝您的付出

▲陳男日前挑戰獨攀合歡西峰，過程中不幸罹難。（資料照／記者高堂堯翻攝）



記者柯振中／綜合報導

南投日前發生多起山難，一共導致4人罹難，其中一名獨攀合歡山西峰的陳姓男子，經過搜救隊搜尋後，遺體23日在合歡溪攔沙壩附近的小溪被尋獲。事後經過了解，陳男疑似是臉書粉專「戶外裝備研究所」的版主，噩耗傳出以後，許多粉絲錯愕不捨，在臉書粉專下留言道別。

據了解，陳男20日挑戰獨攀合歡山西峰，不過直到21日凌晨，都沒有返回民宿，民宿老闆相當焦急，於是報案協尋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來友人提供了陳男當天的穿著，以及與民宿老闆的對話紀錄，搜救隊按照線索找尋，23日在合歡溪攔沙壩附近的溪溝，發現了陳男的遺體。

▲陳男日前挑戰獨攀合歡西峰，過程中不幸罹難。（資料照／記者高堂堯翻攝）



後續臉書粉專「雪羊視界」表示，這名在合歡西峰罹難的男子不僅是他朋友，同樣也是臉書粉專「戶外裝備研究所」的版主，陳男曾經給他許多寶貴的知識與建議，因此得知陳男遇難後，他的心情十分沉重。

而「戶外裝備研究所」最後一篇貼文中，版主陳男提到「又要決戰武嶺之巔了嗎」，以及預計出發的時間。噩耗傳出以後，許多山友錯愕不捨，在貼文下方致哀，「認真的裝備大大，感謝您的付出，RIP」、「感謝登山前輩您的分享 一路好走」、「RIP…默默看你文章很久了，期待你的裝備測試，怎麼這次卻…唉」、「很震驚這個消息，謝謝您一直以來的分享，R.I.P.」、「感謝前輩的付出，多年來透過您的分享學到很多，祝福祢未來能在喜愛的山野中，快樂徜徉，R.I.P.」