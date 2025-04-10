美中互槓下一步？BBC點出「3大關鍵問題」　揭川普真正盤算

▲川普關稅「髮夾彎」，轉變為人們熟悉的美中大戰。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

BBC報導，川普關稅已從「對抗全世界」轉變為人們熟悉的「美中大戰」，對於一名憑藉抗中言論，一路殺進白宮的政客而言，這遠遠不只是簡單的報復，而是關於他第1任期「尚未完成的志業」。接下來會發生什麼，取決於3個關鍵問題。

報導指出，川普貿易戰的目的，無非就是顛覆「以中國為世界工廠」的全球貿易體系，還有支持這個體系、一度被廣泛接受的觀點，也就是「與中國貿易多多益善」。

2012年，幾乎全世界都認為，與中國增加貿易是理所當然的，因為此舉促進全球經濟成長，提供了源源不絕的廉價商品，而隨著中國勞工大軍興起，日益緊密嵌入全球供應鏈，當地的新興中產階級，也為跨國公司提供銷售商品的好機會。

不過，隨著中國越來越富裕，在很多市場和領域超越美國。2016年川普競選時，不斷主張中國崛起掏空美國經濟，造成美國鐵鏽帶（rustbelt）衰退，讓藍領階級丟了生計與尊嚴。他在第1任期發動的貿易戰，不僅打破常規，也撕毀了前述「與中國增加貿易」的共識。

如今，隨著川普2.0帶著針鋒相對的關稅捲土重來，接下來會發生什麼，取決於3個關鍵問題。

第一，中國是否接受談判的提議。第二，假設中國接受提議，是否也願意做出美國尋求的那種重大讓步，包括全面改革出口驅動型的經濟模式。

若要回答上述2個問題，必須抱持謹慎態度。因為中國對其經濟力量的願景，已與民族復興、一黨制至上的理念，緊密結合在一起。舉例來說，考慮到中國對資訊領域的嚴密控制，北京不太可能對美國科技業放寬限制。

第3個問題則是，美國仍然相信自由貿易嗎？川普經常表示關稅是一件好事，也談到保護主義壁壘的益處，包括刺激國內投資，鼓勵美國企業把海外供應鏈帶回本土，並且提高稅收。如果北京認為，上述確實就是美國關稅的主要目的，可能會認定「一切都沒什麼好談的」。

因此，世上2個最大強國，恐怕陷入「贏者全拿」的經濟霸權之爭，而非提倡經濟合作的理念。如果真是如此，很可能標誌著舊有共識的破裂，以及一個截然不同、甚至非常危險的未來。