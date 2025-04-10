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陸發現新礦種！可提純99.995%二氧化矽　含量滿足半導體應用要求

▲高純石英礦礦石和高純石英砂。（圖／翻攝央視）

▲高純石英礦礦石和高純石英砂。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸自然資源部《新發現礦種公告》近日公佈，確定一個名為高純石英礦的新礦種，將改變此前高度依賴進口的局面，增加擁有戰略資源的優勢。據了解，這種高純石英礦是指經選礦、提純可獲得二氧化硅（二氧化矽，下同）的純度不低於99.995%，雜質、包裹體含量滿足半導體、光伏等高新領域應用要求的岩石。

▲高純石英礦礦石和高純石英砂。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，近年來，我國通過推進新一輪找礦突破戰略行動，在河南東秦嶺、新疆阿勒泰等地區，發現了多處高純石英礦，全國多家企業和科研單位分別開展了技術攻關，成功獲得了4N5級以上中試產品，一些樣品達到4N8級，在高純石英礦調查評價、資源勘查、深度提純、定向除雜等方面取得了重要突破，在推進本土資源生產高純石英砂的產業化上，邁出了關鍵一步。

▲高純石英礦礦石和高純石英砂。（圖／翻攝央視）

大陸中工院院士毛景文表示，作為世界稀缺、我國高度依賴進口的戰略性資源，高純石英礦具有耐高溫、耐腐蝕、低熱膨脹性、高絕緣性和透光性這些特點，是半導體、光伏等戰略性新興產業必不可缺少的關鍵基礎材料，在國家高科技競爭中起到至關重要的作用。

自然資源部礦產資源保護監督司司長黃學雄強調，高純石英礦作為戰略性新興產業關鍵基礎材料，接下來要將高純石英礦列入戰略性礦產資源目錄，建設高純石英資源開發利用工程技術創新中心，「開展成礦理論與勘查評價技術、分離提純技術等科技攻關，統籌開展全國資源調查評價工作，部署重點勘查項目，查明高純石英礦資源儲量，提升國內資源保障能力。」

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