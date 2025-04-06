可疑車2度拒檢！中壢警「連轟12槍」逼下車　他卡車陣硬撞逃了

記者楊熾興、黃資真／桃園報導

桃園市中壢區環西路二段昨(5日)晚間驚傳槍響！保安大隊執行臨檢時，一輛轎車拒檢逃逸，中壢分局興國派出所所長等人隨即在路口攔截，更連開12槍喝止，未料駕駛仍執意開車衝撞逃逸，所幸無人受傷，目前正在追緝嫌犯中。

▲桃園可疑車輛2度拒檢逃逸，警方連開12槍阻止。（圖／記者楊熾興翻攝）



畫面中可以看見，馬路上兩排車道排滿車正在停等紅燈，警車為了堵住車流，將車停在第1輛車前，隨即下車向內側第2輛可疑車輛的駕駛要求下車，渠料，駕駛仍頑強抵抗，將右前的轎車撞開後開車逃跑。

警方說明，昨天晚間9時35分中壢分局員警執行雷霆除暴專案巡邏時，接獲保安警察大隊通報培英段有車輛形跡可疑，拒檢衝撞警車逃逸，隨即發動攔截圍捕。

▲目前嫌犯仍在追緝中。（圖／翻攝自大內壢生活分享臉書）



興國派出所所長王韋力等人於9時45分在環西路與志廣路口見該車停等回堵於車陣中，隨即阻斷車流上前攔查，王員多次喝令駕駛下車遭拒，且該車多次換檔補油門試圖衝撞，擔憂影響來往民眾安全，遂依警械使用條例用槍射擊12發，詎料該車仍衝撞民車逃逸，幸現場無人受傷，造成一民車受損，目前已由保安警察大隊組成專案小組追緝中。

警方表示，不容許歹徒公然挑戰公權力，為了市民的安危，必定將該車犯嫌查緝到案，以維本市治安。