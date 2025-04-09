健保署媒合宮廟聯合捐贈嘉醫移動式X光機　強化社區照護功能

▲健保署媒合民間力量和嘉義醫院共同推動在宅急症照護，移動式X光機助攻在宅急症社區照護 。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為強化高齡友善與社區整體照護功能，衛生福利部嘉義醫院今日舉辦「在宅急症計畫移動式X光機捐贈儀式」，活動由健保署南區業務組林純美組長出席見證，並感謝兩間宮廟對於在宅醫療的熱心支持，聯合捐贈移動式X光機一台(市價新台幣320萬元)。臺南開基玉皇宮由涂大松主委出席，展現宗教團體回饋社會的精神；嘉義九華山地藏庵則由董事長黃俊森代表，表達關懷社區民眾健康的初衷與善意。透過此次合作，象徵宗教與公共醫療攜手合作，共同優化在地照護品質。

嘉義醫院為目前健保署在宅急症計畫中收案數最多的地區醫院，截至目前已收案達62例。透過急診團隊與居家照護團隊累積的豐富臨床經驗，醫療團隊能即時判斷病患是否符合在宅急症收案條件，並快速與家屬溝通提供在宅住院服務，降低病患與家屬對此創新醫療模式的疑慮，也減少病患反覆進出醫院的不便。

南區業務組林純美組長表示，未來的醫療服務將更加貼近民眾需求，主動走入民眾家中，透過居家醫療與在宅住院模式，讓行動不便的長者在家即可獲得完善的急性醫療照護，並善用科技輔具設備，進一步提升居家醫療服務的品質與效率。更感謝願意熱心公益的宮廟夥伴大力支持，讓我們的業務推展更加順利，嘉惠更多民眾。

臺南開基玉皇宮涂大松主委表示，很榮幸能將信眾的愛心捐款投入長者醫療照護，為改善偏鄉醫療服務貢獻心力，希望藉此拋磚引玉，喚起更多人對長者照護議題的關注。同時也感謝嘉義醫院團隊持續投入社區健康照護，造福地方民眾。

九華山地藏庵黃俊森董事長表示，他的親人目前也在日本從事醫療服務，因此深刻體會到在宅診療對長者的重要性。他期盼台灣未來也能廣泛推動醫生到宅診療，協助解決長者行動不便、無法外出就醫的難題。同時，地藏庵也秉持慈悲行善的宗旨，積極協助醫療院所充實醫療設備與診斷利器，期望為更多民眾帶來福祉。

莊仁賓院長表示，許多入住長照機構的患者，當面臨急性疾病時，以往須直接送醫住院，不僅增加家屬陪病壓力，機構亦需為住院期間額外保留床位，造成雙重經濟負擔。透過在宅急症模式，病患可於原機構接受如同住院的醫療照護，不僅減輕就醫奔波之苦，也落實在地安老，提升整體醫療照護效能。

嘉義醫院的在宅急症照護計畫，特別感謝南區健康保險署林純美組長的大力支持與推動。為協助機構住民順利銜接在宅住院服務、減輕經濟壓力，林組長主動號召臺南重慶寺及嘉義城隍廟共同響應捐款新台幣15萬元，減免因失能或疾病特性致就醫不便病患往返急診與機構間所需的交通費用。今日再媒合兩間宮廟共同捐贈移動式X光機，進一步強化嘉義醫院在宅醫療服務的整備能量，提供即時、在地的影像診斷支援，大幅提升服務效能與病患安全。

未來，嘉義醫院將持續推展多元客製化的在宅醫療服務模式，無論是機構端、家庭端，皆能提供與醫院相同品質的專業醫療照護，實現「健康台灣、在地安老」的願景，成為社區民眾最信賴的健康守門人。