灣橋榮院攜手香光寺　浴佛節活動提供醫療諮詢

▲ 灣橋榮院院長陳正榮(圖右)拜會香光寺 共同促進社區鄉親健康 。（圖／灣橋榮院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

臺中榮總嘉灣分院院長陳正榮率社區健康營造中心團隊、人事室主任，日前前往嘉義縣竹崎鄉香光寺拜會廟方住持，除了向香光寺長年致力於公益關懷，積極推動慈善與社區服務表達誠摯感謝，也期望透過這次會談，進一步深化醫療與社區的連結，讓信仰與健康相輔相成，共同為在地居民提供更完善的健康照護與支持，攜手打造更溫暖、安心的生活環境。

嘉灣榮院社區家醫部陳怡成主任表示，竹崎鄉香光寺每年佛誕舉辦浴佛節活動，廣邀醫療團體為鄉親及香客信徒提供義診服務，灣橋榮院秉持專業、愛心與當責的核心價值，連續多年受邀參與，提供血壓、血糖、癌症篩檢及骨質密度檢測等健康諮詢服務，每次活動人潮踴躍，灣榮義診攤位前經常大排長龍，充分展現社區民眾對健康的重視。此次拜會，不僅商討今年5月4日香光寺浴佛節活動中，灣橋榮院醫療團隊進駐現場提供健康檢查與醫療諮詢服務的安排，更進一步希望與廟方建立更緊密的合作，共同為社區鄉親帶來更完善的健康照護。

院長陳正榮表示，香光寺多年來積極投入地方公益與弱勢關懷，為社區帶來許多正面影響；灣橋榮院作為在地醫療的核心力量，期待透過與廟方攜手合作，將醫療資源深入社區，讓醫療與信仰相輔相成，為社區鄉親打造更完善的健康照護網絡，帶動善的循環，實踐社會責任與共好精神，提供社區民眾更全面、更貼心的健康守護。