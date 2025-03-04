梅根脱英5年「不放棄王室頭銜」　解釋：原因充滿愛

▲梅根與哈利脫離英國王室後，定居加州洛杉磯超過5年。（圖／翻攝《People》、X@scobie）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）脫離英國王室逾5年，仍使用「薩塞克斯公爵與公爵夫人」（Duke and Duchess of Sussex）頭銜參與各項事務，備受關注。近日，梅根接受《時人》雜誌專訪，表示「薩塞克斯」對她而言已不只是王室封號，而是與家庭及母親身份緊密相連的象徵。

梅根2018年與哈利王子結婚，獲已故英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）賜予「薩塞克斯公爵夫人」封號，目前與哈利及兩名子女——5歲的亞契（Archie）與3歲的莉莉貝（Lilibet）定居美國加州。梅根受訪坦言，成為母親後才真正理解這個姓氏的意義：「這是我們的家庭名字，我很喜歡我們一家四口都共享它，這讓我感到特別且意義非凡。」她進一步解釋，這個頭銜是她與哈利「愛情故事的延續」，說道：「孩子長大後一定會問我們怎麼認識的，而這個名字正是我們愛情故事的一部分。」

▲梅根登上《時人》雜誌3月號封面。（圖／翻攝《People》）

梅根即將推出與Netflix合作的風格節目《With Love, Meghan》，節目中她也談及此話題。當好友、美國女星敏迪卡靈（Mindy Kaling）稱呼她為「梅根馬可」時，梅根笑著糾正：「現在我是薩塞克斯了。」她表示，當自己與孩子共享這個姓氏時，才發現它比想像中更有意義，「因為這代表我們的小家庭」。敏迪則點點頭回應：「現在我知道了，而且我很喜歡這個名字。」

▲梅根在節目中和好友敏迪卡靈（右）舉辦花園派對。（圖／翻攝Netflix）

談及過去5年的生活變化，梅根告訴《時人》，當年亞契僅8、9個月大，自己正適應母親身份，如今回頭看，雖充滿挑戰，卻帶來成長。她感嘆人生充滿驚喜，無法想像5年前的自己會擁有今日的生活，笑說：「10年後亞契可能已經會開車了。」她認為，當孩子年幼時，母親全心投入育兒，但隨著孩子成長，母親也能重新找回自我，「這是一種無比喜悅的感覺」。

▲哈利與梅根育有一雙兒女，亞契和莉莉貝。（圖／翻攝X@scobie）

▲梅根受訪談5年來生活充滿驚奇。（圖／翻攝《People》）

事實上，依英國王室傳統，子女通常承襲父親的頭銜作為姓氏，例如哈利王子曾以「哈利威爾斯」（Harry Wales）為名，因其父、英王查爾斯三世（King Charles III）當時是「威爾斯親王」（Prince of Wales）。因此，亞契與莉莉貝冠上「薩塞克斯」姓氏。

儘管哈利與梅根已脫離王室，但2022年查爾斯三世登基後，亞契與莉莉貝正式獲得王子與公主頭銜，從原本的「亞契·蒙巴頓-溫莎」（Master Archie Mountbatten-Windsor）與「莉莉貝·蒙巴頓-溫莎」（Miss Lilibet Mountbatten-Windsor），改為「薩塞克斯王子亞契」（Prince Archie of Sussex）與「薩塞克斯公主莉莉貝」（Princess Lilibet of Sussex）。

2023年3月，哈利夫婦在莉莉貝受洗儀式中，首次公開使用這一改變。當時，他們的發言人向英國《BBC》表示：「自孩子們的祖父成為國王後，他們擁有頭銜一直是與生俱來的權利。」並透露此事已與王室協商多時。



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