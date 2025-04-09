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綠營政策宣講改講關稅應對　王世堅指應該的：對策要讓民眾周知

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

受川普對等關稅衝擊，國內開始呼籲團結共赴國難，民進黨原規畫後續登場的台中、桃園及台東場政策宣講喊卡，12、13日在新竹及台北市舉辦的政策宣講如期舉行，宣講主軸將由總預算與財劃法調整為美國關稅政策下行政團隊的因應，及受影響產業的照顧方案。對此，綠委王世堅今（9日）受訪時表示，當天最重要就是面對現在國難，也就是美國高關稅問題，畢竟民進黨是執政黨，有很多好的對策跟對應方針，政府要廣為讓民眾周知，這是應該的。

王世堅今出席民進黨中常會，會後也接受媒體聯訪，對於黨部邀請出席政策說明會，王世堅表示，
不只邀請他，還有那麼多委員，當天最重要就是面對現在國難，也就是美國高關稅問題，說明會也會邀請很多行政部門首長，說明報告給群眾們聽，這部分沒什麼問題，我去講大概也是講這些。

至於卓揆演講內容？王世堅坦言，自己不清楚，我本來還以為取消，你們問我才知道。如果是政策說明未嘗不可，現在社會也渴望知道，畢竟民進黨是執政黨，有很多好的對策跟對應方針，政府要廣為讓民眾周知，這是應該的，辦這場是好的，既然是從政黨員，黨怎麼要求就參加。

有媒體追問，卓榮泰院長出席是否合適？王世堅表示，他出席也一定是講如何面對美國高關稅問題，政府已經有談判小組，也跟美國連絡上要去談判了，這些背景說明，已經高關稅是否會影響各行各業，包含勞工、農民這些部份，政府這方面有因應。

王世堅指出，從保障勞工、農民的權益作為政策基底，各行各業都不會受到傷害，政府會有最大救助策略。至於媒體追問，現場是否還會喊罷免？王也認為，我想民眾不會這樣，他們也想了解政府應對關稅方式，一碼歸一碼。

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