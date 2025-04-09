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選舉左右手都遭押！林岱樺今再被傳訊1.5小時　臉色凝重離去

▲▼林岱樺100萬交保發表聲明。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林岱樺涉貪污，今再度被檢方傳訊。（資料照／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨立委林岱樺涉入貪汙案，選舉期間的左右手胞弟林岱融、通法寺住持釋煌智，以及弟媳王女、黃姓會計均遭收押。檢方偵辦動作不停，今（9）日再傳林岱樺前往高雄地檢署應訊，進行約1個半小時的筆錄，但檢方二度偵訊後並未進行強制處分，林在步出偵查庭時也被直擊與律師團討論案情臉色凝重，最後在律師、助理陪同下離開。

林岱樺捲入助理費案，2月20日遭搜索、約談；檢方調查，林岱樺篤信佛教，2020年間傳出在選區內通法寺擔任2個重要職位，還為了寺廟活動向工業區多家廠商要求贊助募款，遭質疑是「不樂之捐」，引發爭議。

檢方今再度傳喚林岱樺到案說明，她上午10點抵達雄檢後，進行約1個半小時的筆錄，但二度偵訊後，檢方並未做出強制處分。林步出偵查庭時被直擊與律師團討論案情表情凝重，最後在律師和助理陪同下離開地檢署。

▲▼林岱樺涉貪移送。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林岱樺涉貪污，今再度被檢方傳訊。（資料照／記者吳奕靖翻攝）

回顧該案，林岱樺被質疑要求支持者贊助通法寺，再以各種名目支付花銷，2月21日凌晨移送高雄地檢複訊，訊後100萬元交保，限制出境、出海、限制住居。而通法寺住持釋煌智也同樣諭知100萬元交保。

未料檢調2月26日上午再度發動搜索，並將釋煌智帶回南機站調查，經漏夜複訊後向法院聲請羈押，高雄地院2月27日裁定釋羈押禁見。

本案林岱樺胞弟、林岱樺弟媳王女、以及黃姓會計等3人原均獲60萬至70萬元不等交保，但經雄檢抗告後，高等法院高雄分院後裁定3人羈押禁見，釋煌智也成了本案羈押第4人。由於林岱融、王女及黃女3人羈押期將滿，後續是否延押尚待檢方研議。

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