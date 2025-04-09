陸配返陸困難交不出除籍證明　黃捷要移民署訂指引：一案案協助

▲民進黨立委黃捷。（圖／黃捷辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

移民署副署長陳建成9日在立法院證實，近期向1萬多名已取得台灣身分，但未繳交「喪失原籍證明」的陸配發出通知，要求在3個月內補交。民進黨立委黃捷今（9日）表示，目前與陸委會、移民署討論，支持依法行政，但對於文件遺失或無法返回中國辦理的民眾，要求陸委會、移民署與海基會共同擬定清晰的辦理指引，有困難的個案，移民署也應一案案了解，協助個案認定。

對於補交「喪失原籍證明」通知，有立委質疑，該法早在2004年就修法，政府20多年來都不執行，現在才要求限期補繳，不合理。陸委會副主委梁文傑坦言，從2004年修法到現在，藍綠政黨都輪替過，所以這件事情不是藍綠的問題，而是制度問題，政府會想辦法在法律與人道之間權衡。

黃捷也與陸委會、移民署溝通相關政策，黃捷表示，依法行政有其必要，但須協助執行困難的部分，《兩岸人民關係條例》規定國人不得擁有雙重戶籍，且9-1條明定需於2004年修法6個月內放棄中國戶籍，移民署要求補繳證明，於法有據也有其必要性，她支持清查釐清國人明確的權利義務，針對因文件遺失或無法返回中國辦理的民眾，政府答應會積極協助，請國人不必過度擔心。

黃捷指出，正視歷史因素，速擬辦理指引，因2004年修法後，相關查核沒有立即且完全落實，造成現在可能違法的既存狀況，政府要求雖有理，但應提出完善配套。針對民眾如何辦理、特別是無法親赴中國者，如何委託代辦等疑問，要求陸委會、移民署與海基會共同擬定清晰的辦理指引。指引資訊出來後，一併提供給大家參考。

黃捷要求相關部會研擬替代方案、提供諮詢專線，針對有困難的個案，要求移民署一案一案了解，協助個案認定。她也要求立刻開通諮詢電話及信箱，請民眾先將個案狀況及可聯絡上的電話寄信，移民署會跟當事人聯絡；陸籍人士戶籍諮詢管道電話02-23889393*5042-5048、5660，信箱nia2025@immigration.gov.tw。