上萬陸配沒交「除籍證明」　移民署認：部分個案返陸有困難

▲移民署副署長陳建成、民進黨籍立委莊瑞雄。（圖／翻攝立院直播）



記者蔡紹堅／台北報導

移民署副署長陳建成9日在立法院證實，近期向1萬多名已取得台灣身分，但未繳交「喪失原籍證明」的陸配發出通知，要求在3個月內補交。不過，陳建成也坦言，有部分陸配因疫情、健康，或政治風險等因素，沒辦法回大陸辦理「喪失原籍證明」，移民署將會陸委會及海基會尋求解方。

陳建成9日赴立法院司法及法制委員會備質詢，包含莊瑞雄、王鴻薇、翁曉玲、傅崐萁、羅智強在內的多名立委都就移民署要求陸配補交「喪失原籍證明」議題質詢。

陳建成在回應立委時表示，兩岸婚配以來，有36萬大陸配偶，其中已經獲得在台定居的，共有14萬人，經查，大部分都有繳交喪失原籍證明，但有1萬多人未繳交。

▼陸委會副主委梁文傑、移民署副署長陳建成。（圖／記者蔡紹堅攝）



陳建成強調，這件事情不是「突然在做」，而是一直持續在做，因為兩岸關係是以「單一戶籍」為有序的交流依據， 2004年3月1日修法的《兩岸人民關係條例》第9-1條，台灣人民不得在大陸設有戶籍或領用大陸護照，以避免雙重身分造成權利義務重疊。

不過，陳建成也指出，考量到部分人有疫情、健康，或是政治風險等因素，沒有辦法回大陸辦理，移民署會就個案來做處理，民眾若在實際上真有無法克服的困難，移民署有電子服務信箱與服務電話，希望個案及時反映。

陳建成還說，「我們會同陸委會、海基會來研處，尋求妥適的解決之道。」

▼「喪失原籍證明」範例。（圖／翻攝海基會）

