　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸配返陸困難交不出「喪失原籍證明」　陸委會：將提供必要協助

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

移民署近日向許多已取得台灣身分的陸配發出通知，限期在3個月內繳交註銷大陸戶籍的公證書（喪失原籍證明）。對此，陸委會8日晚間表示支持，但也強調，對部分返陸取得相關文件有困難的陸配，已召開跨機關會議研商，將提供必要協助。

陸委會8日表示，中國大陸人民取得台灣人民身分時，基於兩岸單一戶籍之法律規範，依法應提出喪失原籍證明，此為現行法律及實務要求，絕大多數當事人均已遵守台灣法律提出。

陸委會提到，近期主管機關內政部移民署為落實法律規定，針對尚未繳交喪失原籍證明者請其補件，是政府依法行政之相關作為，陸委會予以支持。

▼註銷大陸戶籍公證書的範本。（圖／翻攝海基會）

▲▼喪失原籍證明,註銷大陸戶籍的公證書。（圖／翻攝海基會）

但陸委會也強調，針對早年來台之中國大陸配偶及其家人反映，可能因為種種原因，導致返陸取得相關文件有所困難，政府已聆聽到相關民眾之心聲，並於今日召開跨機關會議研商，對於有實際困難之個案，政府將提供必要協助。

陸委會說，部分民眾反映其父母年事已高、設籍已有相當年限或當事人確有返陸困難等情事恐無法提出法定文件，希望政府協助解決，政府已請內政部移民署即日起設置服務專線及電子信箱，提供有需要的民眾即時反映窒礙難行之處，並請陳情人留下具體聯繫方式，「主管機關將針對每一個案反映的具體意見，逐案處理。」

陸委會呼籲，接到相關公文之當事人如有前述情形，請向移民署反映，只要在法律賦予主管機關之權責範圍內，政府一定會積極協助每一個案所遇到的困難。

陸委會還說，「政府在落實相關法律規定之餘，一定會兼顧執行之妥當性及人道需求，請社會大眾務必放心。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 1 7411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「沒半個人也要播？」電影院員工解惑：這時間才能卡掉
男友「吸太大力」出事！嫩妹親熱一半癱軟倒地　送急診才知中風了
國安基金進場前夕　八大官股集中火力買超台積電36.7億元
高雄光電業連續遭竊報警卻被吃案　所長記過拔官...分局長也慘
雨勢「由北往南」炸全台時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸配返陸困難交不出「喪失原籍證明」　陸委會：將提供必要協助

國家隊出手！中國版平準基金橫空出世　央視：資金充足雄厚

中國恐反制美農產品、好萊塢電影？　陸外交部：立場很清楚了

美副總統范斯稱「中國鄉巴佬」惹怒陸網　中方嗆：無知又悲哀

常州小吃店被爆提供「胎盤加工」！闆娘自爆：做過月嫂

A股止跌了！　三大指數集體反彈、逾百股漲停

38歲知名「遊戲實況主」尿毒症過世　陸網哀嘆：我的青春走好

關稅戰中求生存？　西班牙總理10日訪陸見習近平

中石油中石化加入「國家隊」增持行列　2024居全球企業營業額五六名

再次「奉陪到底」　陸外交部：中國人不惹事也不怕事

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(下)

股市崩盤再喊「關稅超棒」！　川普：已替美國帶來數百億收入

【終極二選一】李珠珢v.s.南珉貞弟弟兩個都要啦><

萬人上街高喊 #川普 下台！美國多地抗議示威畫面曝

遭小黃追尾拒私了 運將落跑...車主肉身擋車！

陸配返陸困難交不出「喪失原籍證明」　陸委會：將提供必要協助

國家隊出手！中國版平準基金橫空出世　央視：資金充足雄厚

中國恐反制美農產品、好萊塢電影？　陸外交部：立場很清楚了

美副總統范斯稱「中國鄉巴佬」惹怒陸網　中方嗆：無知又悲哀

常州小吃店被爆提供「胎盤加工」！闆娘自爆：做過月嫂

A股止跌了！　三大指數集體反彈、逾百股漲停

38歲知名「遊戲實況主」尿毒症過世　陸網哀嘆：我的青春走好

關稅戰中求生存？　西班牙總理10日訪陸見習近平

中石油中石化加入「國家隊」增持行列　2024居全球企業營業額五六名

再次「奉陪到底」　陸外交部：中國人不惹事也不怕事

真正「史詩級崩盤」還在路上　黑天鵝經理人：美股最終將暴跌80％

詐騙剉咧等！士檢攜中信銀設「帳戶預警中心」　從源頭攔截不法

朴娜勑才被寶兒無禮挖苦　「突缺席廣播節目」認1.3億豪宅遭竊

Jennie出道後最大尺度！「上半身全光」只遮兩點　被讚世界級Icon

12強冠軍助攻招生！竹林軟硬式首次雙進全國賽　張立辰猛打賞領勝

威能帝6.1局7K奪勝　桃猿6比3賞悍將4連敗

馬光國小硬聯首秀火力全開！許孟夫7K完投、黃宇成再見安奪勝

北韓士兵跨越兩韓軍事分界線！疑執行偵查誤闖　南韓火速鳴槍警告

INNISFREE攜手崔弟推出超可愛聯名、幻藍小熊代言香水討論度破表

大金龜得主餐廳遭竊　小偷「全套計畫」躲監視器

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(下)

大陸熱門新聞

不順川普的意！　傳大陸反對SHEIN將生產轉向境外

快訊／美擬再對華加徵50%關稅　陸商務部：奉陪到底

陸金價1g跌超130元！顧客嗨扛行李箱買黃金

再次「奉陪到底」　陸外交部：中國人不惹事也不怕事

OL被開除　公司理由：她6天早退1分鐘

快訊／A股開盤齊漲 上證深證微幅低開...科創板開出小漲1.68%紅盤

快訊／救市穩信心！大陸「國家隊」3+1今集體出手　

合資公司將裁2000人？美科技龍頭回應

A股止跌了！　三大指數集體反彈、逾百股漲停

全紅嬋世界盃第三跳失誤「勾起水花」居銀 教練哎唷一聲笑了

具體反制措施遭披露！　陸或封殺美國電影、農畜產品

「網紅洋媳婦」猝逝！得年38歲

把握關稅談判時機　林家振：否則台灣將排50多國之後

救市！　陸3大國家隊今全出動：增持中國股票資產

更多熱門

相關新聞

在台陸配半年內須繳喪籍證明　移民署重申依法行政

在台陸配半年內須繳喪籍證明　移民署重申依法行政

隨著陸配亞亞、小微、恩綺等人因宣揚中共武統、統戰言論遭移民署取消在台居留權後，在台灣陸配陸續接獲移民署通知，必須繳附喪失中國大陸原籍證明，不少陸配對台灣政府近期的限制產生疑惑與不解。移民署8日正式對外說明，表示根據兩岸人民關係條例「台灣人不得在大陸設有戶籍或領用中國護照」。

亞亞、小微都被驅離！八炯預告「還有30多個舔共陸配」

亞亞、小微都被驅離！八炯預告「還有30多個舔共陸配」

國台辦挺小微！陸委會：台灣只驅逐很文明

國台辦挺小微！陸委會：台灣只驅逐很文明

國台辦痛批民進黨欺凌陸配：毫無人性

國台辦痛批民進黨欺凌陸配：毫無人性

小微遭遣返出境　移民署：國家安全沒有妥協空間

小微遭遣返出境　移民署：國家安全沒有妥協空間

關鍵字：

喪失原籍證明註銷大陸戶籍陸配

讀者迴響

熱門新聞

川普：中國不收回34%關稅　將再加徵50%

台股哀成一片　她婆婆靠一檔「賺100多萬」

4歲兒「耳朵裂開」長達半年！

台股狂跌！他曝超商買不到「這類商品」

演員妻偷吃同事：快被妳操乾了　綠帽夫崩潰

吳姍儒「轉賣公關品」被抓包　傳接棒《一字千金》

即／陽明海運大樓爆墜樓！　男員工疑「17F墜下」當場死亡

歐盟宣布報復措施　15日起對美國商品徵收關稅

即／國1貨櫃車衝撞施工緩撞車　楊梅交流道全線封閉

ETF下市+1！00925申請清算　今年第3檔

即／苗栗9歲兒、8月女屍僵　母胸口插刀搶救中

快訊／林美貞宣布離婚！　斷開孫興24年婚姻

國安基金第9度進場！　創台股指數最高護盤紀錄

7旬翁亮生鏽美工刀搶銀行　法官輕判6月

即／台南安平區女子墜樓　身體變形當場死亡

更多

最夯影音

更多

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面