　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸配「除籍證明」20年不執行　梁文傑：藍綠政黨都輪替過

我們想讓你知道…上萬陸配沒交「除籍證明」　陸委會認：不是藍綠問題

▲▼陸委會副主委梁文傑,國民黨籍立委王鴻微。（圖／翻攝立院直播）

▲陸委會副主委梁文傑、國民黨籍立委王鴻薇。（圖／翻攝立院直播）

記者蔡紹堅／台北報導

移民署近期依《兩岸條例》9-1條，要求上萬名已取得台灣身分的陸配繳交「除去原籍證明」，有立委質疑，該法早在2004年就修法，政府20多年來都不執行，現在才要求限期補繳，相當不合理。陸委會副主委梁文傑9日在立法院坦言，從2004年修法到現在，藍綠政黨都輪替過，所以這件事情不是藍綠的問題，而是制度問題，政府會想辦法在法律與人道之間權衡。

陸委會副主委梁文傑9日赴立法院司法及法制委員會備質詢。

國民黨籍立委王鴻薇在質詢時提到，非常多民意代表這幾天都接到陸配、陸配家庭的電話，反映都已經來台20、30年，最近卻被移民署要求在3個月內繳交撤銷大陸戶籍的證明（除去原籍證明），否則就會被取消台灣身分。

▼國民黨籍立委王鴻薇。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼國民黨籍立委王鴻微。（圖／記者蔡紹堅攝）

王鴻薇也提到，有陸配子女反映母親臥床，難以返陸取得除籍證明，擔心媽媽會變成「政治人球」。王鴻薇強調，移民署及陸委會應提出通案的補救措施，不要造成大恐慌。

對此，陸委會副主委梁文傑表示，根據《兩岸人民關係條例》9-1條在2004年的修法，在修法之前已經拿到台灣身分的陸配，必須在6個月之內繳交在大陸除籍的證明，否則就會被撤銷台灣身分。

梁文傑指出，「依照法律條文，若要嚴格執行，這些沒有繳交的，實際上，政府機關就必須要把他台灣身分撤銷掉。」

王鴻薇質疑，從2004年修法到現在，政府20多年來都沒有執行，現在才要求補繳，還只限期3個月，相當不合理。

梁文傑坦言，從2004年到現在，藍綠政黨都輪替過，這件事情不是藍綠的問題，而是制度的問題，「我們會設計一些標準，比如年齡、健康等，都會考慮進去，但是因為現在的法律規定就是這樣子，也沒有辦法透過解釋就不執行，所以我們會在法律與人道之間權衡。」

▼陸委會副主委梁文傑、移民署副署長陳建成。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委梁文傑、移民署副署長陳建成。（圖／記者蔡紹堅攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 2 1975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／總統府列資料：赴美談判旅費、扶持產業預算　被藍白凍刪了
快訊／國安基金出師不利！台股收跌1068點　台積電跌31元
專家點名「這5國」最快與美達成協議　多檔潛力股曝光
美對陸重課104%！「結果一堆台灣廠商崩潰」　他揭暗黑真相
正妹實習醫吃藥北捷斷片　慘被帶去性侵
關稅衝擊！老闆下令「產線週休3日」　苦主：強制扣特休
「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／總統府怒列資料：赴美談判旅費、扶持產業預算　被藍白凍刪了！

上萬陸配沒交「除籍證明」　移民署認：部分個案返陸有困難

陸配需繳除籍證明否則恐離台　傅崐萁：別在台灣內部找敵人

在野要賴清德對美硬起來？　總統府：為何面對中國就對話取代對抗？

川普對台重課32%關稅今午上路　鄭麗君領軍談判小組囊括府院外交系統

總統府還原因應32%關稅戰忙什麼？　推算出公式！掌握川普想要的

陸配「除籍證明」20年不執行　梁文傑：藍綠政黨都輪替過

嘆綠營5度杯葛院會「既不智也不該」　黃暐瀚：民眾看了怎麼想？

超囂張！「李國基」4度酒駕拒測　北市「罰72萬未繳」移送強制執行

談判小組將赴美談關稅　傅崐萁籲賴清德：請張忠謀出馬

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

GD：李洙赫你到底要不要唱～　錄音室上演真實好友鬥嘴

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

【原來是鋼琴高手！】在工地見廢棄鋼琴她現場大秀琴藝超驚豔

【誰也不讓誰】2車匯入匝道併排行駛險釀碰撞

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

快訊／總統府怒列資料：赴美談判旅費、扶持產業預算　被藍白凍刪了！

上萬陸配沒交「除籍證明」　移民署認：部分個案返陸有困難

陸配需繳除籍證明否則恐離台　傅崐萁：別在台灣內部找敵人

在野要賴清德對美硬起來？　總統府：為何面對中國就對話取代對抗？

川普對台重課32%關稅今午上路　鄭麗君領軍談判小組囊括府院外交系統

總統府還原因應32%關稅戰忙什麼？　推算出公式！掌握川普想要的

陸配「除籍證明」20年不執行　梁文傑：藍綠政黨都輪替過

嘆綠營5度杯葛院會「既不智也不該」　黃暐瀚：民眾看了怎麼想？

超囂張！「李國基」4度酒駕拒測　北市「罰72萬未繳」移送強制執行

談判小組將赴美談關稅　傅崐萁籲賴清德：請張忠謀出馬

羅時豐切割YT半年「侄子宣布找到新主持人」！曝男星身分：他表裡如一

「野生廉世彬」悄悄現身！　和嘎琳興奮看球被燈光秀震撼

快訊／總統府怒列資料：赴美談判旅費、扶持產業預算　被藍白凍刪了！

《超人》5分鐘搶先看！「超狗」氪普托萌翻　演員驚艷：見證電影魔法

三商炸雞春季最新「黃金山賊炸雞」來了！炸雞桶限時3周買1送1

上萬陸配沒交「除籍證明」　移民署認：部分個案返陸有困難

新北瑞芳火燒車驚魂！路邊轎車陷火海　消防急灌救無人傷

台中警抓公仔賊畫面曝！他逛Lalaport被認出　慘被壓制上銬

大甲媽遶境！通緝犯當「醫療組」工作人員　休息車內遭警逮捕

川普稱「美1天可靠關稅進帳662億」　路透打臉：目前只賺到10%

GD：李洙赫你到底要不要唱～　錄音室上演真實好友鬥嘴

政治熱門新聞

民進黨否認癱瘓國會　酸國民黨可暴力清場

快訊／北捷啟動慢速巡軌

「賴清德零關稅屁話」　蔡正元揭2大重點：開放陸客免簽

川普加徵中國關稅達104%　邱毅：硬幹最後吃虧的是美國

美媒爆台灣砸590萬拉攏蓬佩奧翻車是假的！　AFCL查源頭是假網站

蔣萬安市府螺絲鬆出包　世壯運前急換將

趙少康喊停止對美投資、爭取中國市場　綠委：要陪中國被課104%？

川普關稅重拳出擊　許淑華痛批藍營論述自我矛盾

韓國瑜制止老柯霸麥　宣布卓榮泰11日專報

柯建銘霸佔主席台　韓國瑜開酸了

10年僅3天特休　北捷反覆歸0清潔員年資

評賴政府因應關稅一塌糊塗　沈富雄提1解方：川普比較聽得下去

地方表態支持880億關稅應急方案　卓榮泰表達感謝

嘆綠營5度杯葛院會「既不智也不該」　黃暐瀚：民眾看了怎麼想？

更多熱門

相關新聞

陸配交不出「喪失原籍證明」　陸委會將協助

陸配交不出「喪失原籍證明」　陸委會將協助

移民署近日向許多已取得台灣身分的陸配發出通知，限期在3個月內繳交註銷大陸戶籍的公證書（喪失原籍證明）。對此，陸委會8日晚間表示支持，但也強調，對部分返陸取得相關文件有困難的陸配，已召開跨機關會議研商，將提供必要協助。

在台陸配半年內須繳喪籍證明　移民署重申依法行政

在台陸配半年內須繳喪籍證明　移民署重申依法行政

亞亞、小微都被驅離！八炯預告「還有30多個舔共陸配」

亞亞、小微都被驅離！八炯預告「還有30多個舔共陸配」

國台辦挺小微！陸委會：台灣只驅逐很文明

國台辦挺小微！陸委會：台灣只驅逐很文明

國台辦痛批民進黨欺凌陸配：毫無人性

國台辦痛批民進黨欺凌陸配：毫無人性

關鍵字：

陸配除籍證明梁文傑除去原籍證明喪失原籍證明

讀者迴響

熱門新聞

川普提台積電：不來美國建廠課100%關稅

快訊／國家警報響！發生有感地震　台北感受搖晃

川普「對等關稅」生效　對台影響一次看

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商

男友「吸太大力」出事！嫩妹親熱一半中風倒地

新光三越氣爆原因大逆轉　瓦斯總開關沒關

快訊／9:53宜蘭蘇澳規模5.8地震　最大震度4級

7度性侵大哥16歲孫女　假名醫遭黑幫追殺

明天午後鋒面報到　雨勢「由北往南」炸全台

6.4萬股民注意！2檔交不出財報　最快11／18淪壁紙

他負120萬快掛了！苦主「被1檔害慘」：賠100多萬

路透：台積電恐遭美罰款330億元

花10年打造「橋下小人國」　大里阿公卻不再去！

58歲美魔女涉詐欺！　臉書、IG一夜被停權崩潰

白宮將收中國104％關稅　美股開盤飆千點後翻黑

更多

最夯影音

更多

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面