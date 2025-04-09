陸配「除籍證明」20年不執行　梁文傑：藍綠政黨都輪替過

▲陸委會副主委梁文傑、國民黨籍立委王鴻薇。（圖／翻攝立院直播）



記者蔡紹堅／台北報導

移民署近期依《兩岸條例》9-1條，要求上萬名已取得台灣身分的陸配繳交「除去原籍證明」，有立委質疑，該法早在2004年就修法，政府20多年來都不執行，現在才要求限期補繳，相當不合理。陸委會副主委梁文傑9日在立法院坦言，從2004年修法到現在，藍綠政黨都輪替過，所以這件事情不是藍綠的問題，而是制度問題，政府會想辦法在法律與人道之間權衡。

陸委會副主委梁文傑9日赴立法院司法及法制委員會備質詢。

國民黨籍立委王鴻薇在質詢時提到，非常多民意代表這幾天都接到陸配、陸配家庭的電話，反映都已經來台20、30年，最近卻被移民署要求在3個月內繳交撤銷大陸戶籍的證明（除去原籍證明），否則就會被取消台灣身分。

▼國民黨籍立委王鴻薇。（圖／記者蔡紹堅攝）



王鴻薇也提到，有陸配子女反映母親臥床，難以返陸取得除籍證明，擔心媽媽會變成「政治人球」。王鴻薇強調，移民署及陸委會應提出通案的補救措施，不要造成大恐慌。

對此，陸委會副主委梁文傑表示，根據《兩岸人民關係條例》9-1條在2004年的修法，在修法之前已經拿到台灣身分的陸配，必須在6個月之內繳交在大陸除籍的證明，否則就會被撤銷台灣身分。

梁文傑指出，「依照法律條文，若要嚴格執行，這些沒有繳交的，實際上，政府機關就必須要把他台灣身分撤銷掉。」

王鴻薇質疑，從2004年修法到現在，政府20多年來都沒有執行，現在才要求補繳，還只限期3個月，相當不合理。

梁文傑坦言，從2004年到現在，藍綠政黨都輪替過，這件事情不是藍綠的問題，而是制度的問題，「我們會設計一些標準，比如年齡、健康等，都會考慮進去，但是因為現在的法律規定就是這樣子，也沒有辦法透過解釋就不執行，所以我們會在法律與人道之間權衡。」

▼陸委會副主委梁文傑、移民署副署長陳建成。（圖／記者蔡紹堅攝）

