兄妹獨留他照顧病母7年！孝子兩頭燒罹憂鬱症　掐死老母輕判8年

▲桃園男子不堪長期照顧病母，殺害母親。二審輕判8年。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

桃園蘆竹吳姓男子，獨力照顧椎間盤突出的母親6、7年，母親不僅臥床，還經常唉唉叫發出聲音，讓吳男難以入眠，最後造成憂鬱症。吳男不堪長期照顧的疲累，2023年6月間勒斃母親，伴屍7小時後自首。桃園地院國民法官一審將他判刑8年，案經上訴，高等法院8日二審也維持8年刑期。可上訴。

判決指出，44歲的吳姓男子從事汽車零件製造業，與生病的母親同住，雖然有哥哥、妹妹，但主要仍由吳男獨力照顧母親。母親因為椎間盤突出動手術，經常臥病在床；也因為手術後疑似壓迫到神經，母親經常痛得唉唉叫，讓吳男難以入眠。吳男有工作還要照顧母親，再加上睡眠時間不穩定，最終造成了重度憂鬱症。

本案發生於2023年6月26日早上9點30分，吳男在桃園市蘆竹區的透天厝1樓、母親房門前，突然伸出雙手掐住母親頸部，最後將母親殺死。吳男犯案後呆若木雞，直到下午16點30分才向警方報案自首。檢警偵辦後，依照「殺害直系血親尊親屬罪」提起公訴。

一審案件審理期間，吳男的妹妹出庭應訊。她表示願原諒哥哥，由於擔心罹病的哥哥受到新聞報導、媒體影響，加重其病情，請求不要由國民法官審理；但桃園地院不准，因此仍由國民法官一審審理。最後國民法官根據醫師精神鑑定報告，認定吳男行為時受病情影響，辨識行為違法能力顯著減低；此外，吳男也符合自首減刑條件，兩度減刑後，輕判吳男有期徒刑8年，並應於刑之執行完畢或赦免後，施以監護2年。

案經上訴，高等法院二審審理時，吳男坦承犯案並表示，自己獨力照顧母親6、7年，後期更與母親同房，母親晚間發出的聲響，讓他難以入眠，免天只睡1、2個小時。而雖然還有哥哥、姊姊，但他們卻只跟他說「加油」，實際上協助不多。最後吳男表示，「我錯了，錯在殺我媽」。全案於8日二審宣判，高院維持8年的刑度，但改成刑之執行前，施以監護2年。