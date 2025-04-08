　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

兄妹獨留他照顧病母7年！孝子兩頭燒罹憂鬱症　掐死老母輕判8年

▲殺人命案虐待兇殺死人。（圖／視覺中國）

▲桃園男子不堪長期照顧病母，殺害母親。二審輕判8年。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

桃園蘆竹吳姓男子，獨力照顧椎間盤突出的母親6、7年，母親不僅臥床，還經常唉唉叫發出聲音，讓吳男難以入眠，最後造成憂鬱症。吳男不堪長期照顧的疲累，2023年6月間勒斃母親，伴屍7小時後自首。桃園地院國民法官一審將他判刑8年，案經上訴，高等法院8日二審也維持8年刑期。可上訴。

判決指出，44歲的吳姓男子從事汽車零件製造業，與生病的母親同住，雖然有哥哥、妹妹，但主要仍由吳男獨力照顧母親。母親因為椎間盤突出動手術，經常臥病在床；也因為手術後疑似壓迫到神經，母親經常痛得唉唉叫，讓吳男難以入眠。吳男有工作還要照顧母親，再加上睡眠時間不穩定，最終造成了重度憂鬱症。

本案發生於2023年6月26日早上9點30分，吳男在桃園市蘆竹區的透天厝1樓、母親房門前，突然伸出雙手掐住母親頸部，最後將母親殺死。吳男犯案後呆若木雞，直到下午16點30分才向警方報案自首。檢警偵辦後，依照「殺害直系血親尊親屬罪」提起公訴。

一審案件審理期間，吳男的妹妹出庭應訊。她表示願原諒哥哥，由於擔心罹病的哥哥受到新聞報導、媒體影響，加重其病情，請求不要由國民法官審理；但桃園地院不准，因此仍由國民法官一審審理。最後國民法官根據醫師精神鑑定報告，認定吳男行為時受病情影響，辨識行為違法能力顯著減低；此外，吳男也符合自首減刑條件，兩度減刑後，輕判吳男有期徒刑8年，並應於刑之執行完畢或赦免後，施以監護2年。

案經上訴，高等法院二審審理時，吳男坦承犯案並表示，自己獨力照顧母親6、7年，後期更與母親同房，母親晚間發出的聲響，讓他難以入眠，免天只睡1、2個小時。而雖然還有哥哥、姊姊，但他們卻只跟他說「加油」，實際上協助不多。最後吳男表示，「我錯了，錯在殺我媽」。全案於8日二審宣判，高院維持8年的刑度，但改成刑之執行前，施以監護2年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 1 7411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
4歲兒「耳朵裂開」長達半年！醫細看眼下細線…林可彤母子三人全
台股狂跌！他曝超商買不到「這類商品」　萬人驚呼：全被掃光
賣股票「手滑誤按一鍵」！連俞涵傻眼大叫 網蓋樓：感謝妳
想進場撿便宜　一票勸退「等見到1狀況」再加碼
終於等到了！金價大跌　陸客嗨扛行李箱「掃貨黃金」
股市下跌比國家滅亡孰輕孰重？　曹興誠喊話：罷藍委才叫共赴國難
川普嗆歐盟「免關稅不夠看」：先買3500億美元美國能源再談！
川普態度有變？傳鬆口「關稅終局會比預期更早」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

宜蘭小貨車撞前車再撞路樹　車頭凹陷...蛋汁灑滿地畫面曝

高雄男獨攀馬博橫斷失聯！4／6下午後斷訊　5人搭直升機搜救

租期3天換5萬元報酬？　大學生慘被判刑2個月再罰1萬

屏東小琉球出現首座紅綠燈號誌　設在全德國小旁原因曝光

兄妹獨留他照顧病母7年！孝子兩頭燒罹憂鬱症　掐死老母輕判8年

「紫紗裙女」侵入軌道！搶拍花旗木夢幻美照　最重罰5萬

快訊／小心！貢寮台2線米酒、碎玻璃灑滿地　單線通行中

國1五股段廂型車跨雙白換車道　擦撞轎車害翻覆！1人受傷送醫

網PO台灣祭期間「民宿吸毒影片」　恆春警積極追查

吸金近9億！高雄「發哥」誆稱星澳有賭場　重判14年4月定讞

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(下)

股市崩盤再喊「關稅超棒」！　川普：已替美國帶來數百億收入

萬人上街高喊 #川普 下台！美國多地抗議示威畫面曝

遭小黃追尾拒私了 運將落跑...車主肉身擋車！

【冤家路窄】跟著 #大甲媽 擺攤賣香腸 遇債主爆衝突！

宜蘭小貨車撞前車再撞路樹　車頭凹陷...蛋汁灑滿地畫面曝

高雄男獨攀馬博橫斷失聯！4／6下午後斷訊　5人搭直升機搜救

租期3天換5萬元報酬？　大學生慘被判刑2個月再罰1萬

屏東小琉球出現首座紅綠燈號誌　設在全德國小旁原因曝光

兄妹獨留他照顧病母7年！孝子兩頭燒罹憂鬱症　掐死老母輕判8年

「紫紗裙女」侵入軌道！搶拍花旗木夢幻美照　最重罰5萬

快訊／小心！貢寮台2線米酒、碎玻璃灑滿地　單線通行中

國1五股段廂型車跨雙白換車道　擦撞轎車害翻覆！1人受傷送醫

網PO台灣祭期間「民宿吸毒影片」　恆春警積極追查

吸金近9億！高雄「發哥」誆稱星澳有賭場　重判14年4月定讞

陳國華驚喜曝光6月大事！　預告掀「回憶殺」緊急戒辣戒酒

宜蘭小貨車撞前車再撞路樹　車頭凹陷...蛋汁灑滿地畫面曝

「全糖城市」手搖飲鄰店激戰　在地一看：負負得正？

8歲童玩彈跳床「被詭風吹到6公尺高空」　爸媽眼睜睜看著他飛走

具體反制措施遭披露！　陸或封殺美國電影、農畜產品

高雄男獨攀馬博橫斷失聯！4／6下午後斷訊　5人搭直升機搜救

10年僅3天特休！北捷「反覆歸0」清潔員年資　工會提3訴求將天天抗議

租期3天換5萬元報酬？　大學生慘被判刑2個月再罰1萬

曹佑寧綠島泡湯跟王識賢「坦誠相見」　認球隊脫光光：互看比大小

睽違255天再奪勝投　千賀滉大感謝牛棚守住勝利

海洋公園員工生日怎麼過？被合力丟進海豚池同事在旁笑瘋

社會熱門新聞

即／苗栗9歲兒、8月女屍僵　母胸口插刀搶救中

演員妻偷吃同事：快被妳操乾了　綠帽夫崩潰

人妻股票輸很多淪性奴　他1晚2次慘了

7旬翁亮生鏽美工刀搶銀行　法官輕判6月

辱妥瑞氏症學生害他輕生　朱毋我遭判休職確定

即／麥當勞女孩輕生亡　主管遭控猥褻不起訴

美國大律師來台撿屍　台女律師竟喊：斷片沒差

死囚黃麟凱槍決夜聲請釋憲　大法官不受理

高雄岡山北路拖板車開過突塌陷　卡路中塞爆了

目睹前女友上了國產車　賓士男崩潰猛撞

抖音網紅遭控家暴！　小舅子：我姐七孔流血冤死

即／淡水女大生租屋處輕生　送醫搶救

快訊／西門町峨嵋停車場旁墜樓！　女子搶救無效亡

海軍中士2度硬上學妹遭撤職　提告吞敗

更多熱門

相關新聞

高雄「發哥」吸金9億　重判14年4月定讞

高雄「發哥」吸金9億　重判14年4月定讞

在高雄設置辦公室，綽號「發哥」的男子陳超羣，謊稱在澳門、新加坡均有投資賭場，若入股投資，可擔保每月獲利3%至10%，大量吸金。最後因付不出紅利，遭人檢舉後被逮。一審將陳男判刑14年，二審認定他吸金近9億元，重判14年4月。全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。

辱妥瑞氏症學生害他輕生　朱毋我遭判休職確定

辱妥瑞氏症學生害他輕生　朱毋我遭判休職確定

醋男勒死前妻　二審減刑改判10年4月

醋男勒死前妻　二審減刑改判10年4月

7-11店長半年沒休假輕生　日政府認職災

7-11店長半年沒休假輕生　日政府認職災

出獄後發現妻子被包養　吸毒殘忍殺妻無期定讞

出獄後發現妻子被包養　吸毒殘忍殺妻無期定讞

關鍵字：

法律人權臥床獨力殺人憂鬱症二審高等法院判刑輕判

讀者迴響

熱門新聞

川普：中國不收回34%關稅　將再加徵50%

歐盟宣布報復措施　15日起對美國商品徵收關稅

吳姍儒「轉賣公關品」被抓包　傳接棒《一字千金》

即／苗栗9歲兒、8月女屍僵　母胸口插刀搶救中

演員妻偷吃同事：快被妳操乾了　綠帽夫崩潰

快訊／廣末涼子涉傷害護理師　依現行犯逮捕

川普發文轟日本：對美國很差

人妻股票輸很多淪性奴　他1晚2次慘了

7旬翁亮生鏽美工刀搶銀行　法官輕判6月

台股大屠殺「他反而買進」　營業員急問：按錯？

才剛跌停！　台積電「盤後鉅額交易」驚見1035元

《機智醫生》楊碩亨、秋敏荷要結婚了！醫院內部公告曝光

不怕川普關稅！內需型百貨、食品股撐盤　統一超漲逾8％

廣末涼子「車禍現場照」瘋傳

台股超慘！「1檔股票」竟拉尾盤　他驚：台灣人太狠了　

更多

最夯影音

更多

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面