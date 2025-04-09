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獨／女子心情低落走到捎來吊橋　好山好水+女警勸說轉念了

記者李陳信得／台中報導

台中市一名女子疑因與友人合夥投資做生意，但卻被友人倒債而心情低落，獨自開車前往谷關溫泉區住宿散心，今(9)日清晨傳訊給配偶表示心情無法平復，就走向溫泉區的捎來吊橋，但谷關遊客很多，遊客在吊橋上走來走去拍照賞景，看到好山好水好熱情，女子打消不好的念頭。而她的配偶也立即向警方報案協助，員警陳若甄調閱附近監視器發現女子蹤影，迅速趕往現場慢慢開導並帶回派出所休息，等家人到達後帶回。

▲▼郭姓女子因做生意負債心情不好，原想要輕生但看到谷關好山好水好人情，心情較好又碰見女警好言相勸慢慢開導才打消念頭。（圖／記者李陳信得攝）

▲郭姓女子因做生意負債心情不好，但看到谷關好山好水好人情，心情轉好又碰見女警好言相勸，打消不好的念頭。（圖／記者李陳信得攝）

台中市警察局勤務中心今清晨7時30分接獲黃姓女子報案指稱，其太太（郭姓女子，75年次）傳訊息給她，自己在谷關、心情不好，請求警方協助。黃女稱配偶因債務問題已經失蹤兩日（已有報案失蹤），駕駛白色自小客離家。

谷關派出所新上任所長方鴻儒立即請同仁調閱周遭路口監視器，發現郭女往谷關捎來吊橋方向走去，卻沒看到她回來，再向参山國家管理處查看步道影像，看見她走向登山口附近，谷關所員警陳若甄立即跑步前往尋獲，經好言相勸打消不好的念頭，帶回所內休息。

郭女在所裡表示，因和多名友人合資做生意，卻被人捲款而欠債，自己心情低落又無法平復，從手機得知有人在谷關捎來橋輕生，一早就走向捎來吊橋，看到谷關這裡的風景非常漂亮，許多的遊客也給跟她一起拍照，知道還是有許多好人，讓她心情慢慢平復，謝謝員警的辛苦幫忙，真的很不好意思讓大家奔波。

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