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上海地鐵男子脫褲猥褻留「白色證據」全都錄　路人圍住拖下車送警

記者魏有德／綜合報導

上海地鐵昨（8）日發生一起男子脫褲猥褻女子的事件，還在女子的牛仔褲上留下「白色證據」，在一旁搭乘同一班地鐵的熱心民眾協助下，男子被圍住無法脫身，到站後隨即被拖下車送交公安處理，過程也被民眾用手機拍下蒐證，引起輿論關注。

▲一名男子在上海地鐵1號線上猥褻女子，還在被害者身上留下「白色證據」。（圖／翻攝微博）

▲一名男子在上海地鐵1號線上猥褻女子，還在被害者身上留下「白色證據」。（圖／翻攝微博，下同）

《瀟湘晨報》報導，4月9日，上海地鐵客服工作人員回應稱，經查確有此事，上述事件發生在4月8日，涉事男子當場被同車乘客拖下車，並交給車站內的軌交公安，目前最新的情況是，該男子已被移交轄區派出所處理。

▲一名男子在上海地鐵1號線上猥褻女子，還在被害者身上留下「白色證據」。（圖／翻攝微博）

根據車廂內乘客拍攝的影片可以發現，一名穿著白色襯衫、綠色外套的高大男子正和一旁的女子激烈爭執，甚至欲動手搶奪女子的手機，被大聲喝斥而作罷，同時，男子還轉身，朝向疑似被猥褻的女子動手，這名女子邊啜泣邊制止他的行為。

▲一名男子在上海地鐵1號線上猥褻女子，還在被害者身上留下「白色證據」。（圖／翻攝微博）

就在民眾拿手機蒐證的過程中，還拍下被猥褻女子的黑色長褲右臀處，有著明顯的白色液體殘留，女子一直喊著，「你別碰我！你別碰我！」周圍民眾則一邊打電話報警，一邊將這名男子圍住，等列車進站後，一同陪伴受侵害女子押著高大男子前往軌道交通公安處報案。

警方調查後表示，2025年4月8日18時30分許，姚某（男，41歲）在地鐵1號線列車車廂內，對一名女乘客實施猥褻行為，後被周圍乘客扭送至公安機關。目前，姚某已被公安機關依法處以行政拘留。

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