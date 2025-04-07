狼父性侵女兒7年！一審重判20年　她暴哭：怎會遇到電視劇情節

▲少女遭狼父性侵7年崩潰求助，暴哭「為何電視劇不可思議的情節，會發生在我身上」。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃哲民／台北報導

北市1名狼父從女兒6歲起長達7年，涉多次吸吮、抓捏女兒私密部位，要女兒為他手淫，更進而指侵得逞，邊做邊說「爸爸會慢慢進去」，甚至不理會女兒自殘反抗，仍掰開女兒雙腿查看下體並拍照。狼父到案被羈押至今、始終不認罪，堅稱遭女兒誣賴，台北地院不採信狼父辯解，依加重強制性交等11罪合併判刑20年。

本案狼父易怒，會家暴印尼籍妻子，祖母證稱兒子半夜打老婆，「很大聲，連我這個聾子（意指重聽）都聽到」。少女讀幼稚園時幫媽媽拍照傷勢，自己也被打過，很畏懼爸爸動粗，但去年（2024年）3月，就讀國中的少女哭著向同學訴苦「很害怕、很噁心」，揭露長期遭爸爸性侵還拍照等內情。

▲13歲少女揭發父親長達7年的性侵惡行，卻遭父親質疑若是真的，為何不早點報案。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

同學鼓勵她向師長求助，導師和輔導老師共同傾聽，被少女描述的遭遇驚呆，少女說到不堪處更暴哭，不理解「為何電視劇不可思議的情節，會發生在我身上」，又掙扎說出來會不會害到爸爸，師長心疼少女委屈，協助通報與提告。

從事保全工作的狼父到案被羈押至今，辯稱女兒私處生病、大腿內側有蜂窩性組織炎，他拍照提醒妻子帶女兒就醫，事後忘了刪除照片，他從沒性侵女兒，是女兒擔心父母離婚、會被媽媽帶回印尼，又見他帶女友回家，才栽贓他性侵，不然女兒「為何不早點報案」，律師指少女從小三起出現幻聽幻覺，證述不可信。

少女證稱數不清遭爸爸性侵次數，第1次是7歲讀國小1年級時，在家被爸爸壓在床上，掀起上衣狂舔她胸部，她又叫又踢也沒用，之後與爸爸同床睡，遭爸爸用手指性侵，「我感覺很痛，但我能有什麼反應」，有1次爸爸用下體隔著衣服頂她下體，邊做邊說「爸爸會慢慢進去」，當時她才9歲。

▲13歲少女揭發父親長達7年的性侵惡行，卻掙扎會不會害到父親。（示意圖／免費圖庫pxhere）

少女說爸爸帶她和弟弟去兒童樂園搭摩天輪，也會偷摸她胸部很多下，全家環島旅遊，在旅館被迫替爸爸手淫，她讀國中一年級時，有1天在家洗完澡披浴巾走出來，被爸爸拉到客廳沙發上掰開雙腿親她下體，爸爸還會大清早溜進她臥室，掀開她睡衣聞她胸部，都是幾分鐘就完事。

少女指出，某年冬天，她在家裡浴室用美工刀割腕自殘，後來回房貼OK繃，爸爸逕自走進來，不管她只披著浴巾、手腕傷口在流血，直接打開她雙腿對她私處又看又摸，她當下「因為慣性，躺在床上」，爸爸也會對她私處拍照，還用LINE傳給她看。

去年最後1次發生時，媽媽、弟弟和爸爸的「情人」都在家，她在房間裡畫畫，爸爸突然走進來，隔著衣服摸、捏她的胸部，加上她11歲讀小五起有手機，爸爸動輒拿走她的手機、脅迫她若不服從就不幫她繳手機費用，這次也一樣，她才會忍無可忍。

法官指少女一切食衣住行育樂，仰賴父母扶養，狼父以拒繳手機費用為籌碼，足以使少女恐懼無法續用手機而陷入不安，又怕挨揍，儘管狼父沒使用暴力手段，少女也無言語或肢體表達反抗爸爸的惡行，仍不能解釋成合意性交。

法官勘驗狼父拍攝女兒下體照片，毫無任何病徵，也跟少女就醫時間不吻合，辯詞無稽，而少女同學、師長證稱少女說出心事的情緒反應，加上少女出庭數度哽咽，較為可信，更不該怪罪少女讀小學時期為何不報案，至於少女是否擔心隨媽媽回印尼，純屬狼父臆測卸責之詞。

法官認定狼父戕害女兒身心發展與人倫關係，持續時間甚久，到案始終不認罪，甚至推稱女兒栽贓，犯後態度不佳、應予嚴懲，依加重強制猥褻、加重強制性交共11罪，各判刑2年到9年，合併應執行20年徒刑，並沒收拍攝女兒私處的手機與照片，可上訴。

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