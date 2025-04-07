快訊／打工少女遭猥褻「主管不起訴」　麥當勞：尊重偵查結果

▲麥當勞性騷案李姓主管獲不起訴處分。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蕭筠／台北報導

台北一名17歲少女於麥當勞打工期間疑遭李姓主管多次性騷，事後不堪長期心理壓力輕生，整起事件由少女母親在社群網站上發文後曝光。士林地檢署數月縝密調查，今（7）日偵查終結，因相關指控證據不足對李男作出不起訴處分。對此，麥當勞回應，尊重檢方偵查結果。

針對檢方偵查結果，麥當勞發出聲明表示尊重檢方偵查結果，「案件偵辦過程中均配合檢警偵查，有關這次事件引發各界的討論與賜教，我們均虛心接受。對於該員工的遭遇以及家屬的傷痛，我們感到不捨；目前持續透過管道，對家屬表達關懷，並願意提供必要的協助與支持。」

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麥當勞也指出先前公布的改善作為包括加強監督機制、增加監視器涵蓋率與強化性平教育，目前均積極推動中，「我們承諾，將以此事件為鑑，致力打造安全、尊重與友善的工作環境。」

全案緣起，李男疑利用監視器死角在少女2022年8月入職後於餐廳內多次對她伸出狼爪，儘管少女曾向親友透露異狀，卻因擔憂無法舉證、害怕丟掉工作，選擇隱忍，然而，最終她鼓起勇氣報警揭發，無奈仍不敵心理壓力最終於去年11月6日結束生命。

少女母親透過社群平台曝光整起事件，掀起社會輿論，麥當勞也回應強調將配合司法調查；士林地檢署則在去年12月發新聞稿表示，5月下旬受理警方移送本案，充分由當時的婦幼專組檢察官依法偵辦，期間承辦檢察官已分別開庭訊問告訴人、告訴代理人及被告、選任辯護人，並多次向麥當勞調閱相關資料查證及製作勘驗筆錄等。

今日為少女離世的第152天，檢方認李男涉犯強制猥褻罪嫌證據不足，予以不起訴處分；至於少女及其母親遭控詐欺部分同為不起訴處分。若對檢方不起訴處分不服，則可以向高檢署聲請再議。

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