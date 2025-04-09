科大講師伸狼爪！20女學生遭環抱、摸胸、拍屁股　檢建請重判

▲科大講師涉嫌對女學生性騷擾，起初都是在公開場所摸頭、臀、臉。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者許宥孺／高雄報導

高雄某科技大學爆醜聞！一名講師利用權勢長期性騷擾女學生，警檢調查後，發現受害女學生高達近20人，已於2日對該名講師提起公訴。檢方也痛批，該名講師的行為嚴重敗壞師德，且至今矢口否認犯行、犯後態度不佳，已向法院建請從重量刑。

檢方表示，今年1月接獲相關情資，發現高雄某科技大學講師長期性騷擾女學生，檢、警組成專案小組共同偵辦。專案小組於1月24日火速向法院聲請羈押並限制該名講師出境、出海，雖經法院裁定以5萬元交保，但檢方並未鬆懈，持續密集清查被害人並訊問相關證人。

起訴書指出，該名講師明知他所任教系所的A女、B女、C女、F女等4名女學生均選修他的課程，處於因教育關係受其扶助、照護的權勢關係之下，竟多次對女學生伸狼爪。包括藉故將女學生叫到研究室後，正面環抱緊貼、從後方環抱並抓胸、撫摸頭部臉頰、甚至以身體磨蹭等猥褻行為，次數多達4次。

▲講師會藉故把女學生叫到研究室，在密閉空間環抱女學生、摸胸。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



此外，該名講師還被指控在校園廣場、教室等公共場所，對多名女學生進行搭肩、撫摸背部、頭部、臀部、臉部、肩膀、腰部等性騷擾行為。受害女學生們因驚嚇，且顧慮有選修講師開設課程，多半敢怒不敢言，未能及時反抗。

檢警清查後，發現被害人數將近20人，但因部分被害人已超過告訴期限，檢方依法做出不起訴處分，另有部分畢業生不願出面作證，最終起訴該名講師涉及性騷擾4名被害人、共8次的犯罪事實。

▲受害女學生多達20人，但多數已超過告訴期限，也有學生畢業後不願出面作證。（示意圖／免費圖庫pxhere）



檢方譴責，講師為人師表，本應謹言慎行，卻為滿足私慾，長期利用職務之便，在校園內對多名女大學生伸出魔爪。其犯案手法都是先在公開場合對被害人試探性騷擾，舉凡摸頭、摸肩膀、拍屁股，見被害女學生不敢反抗便食髓知味，藉故將女學生帶到密閉研究室加以擁抱、磨蹭、貼身體或摸胸等嚴重猥褻舉動。

檢方痛批，講師的行為在校內人盡皆知，卻長期未被揭發，直到受害人、證人願意挺身而出陳述事實，才讓事情被外界所知。由於該名講師的行為已嚴重敗壞師德，且至今仍矢口否認犯行，飾詞狡辯、犯後態度惡劣，已向法院建請從重量刑。