規模5.8地震「國家警報震後才響」　氣象署曝原因：深度達72公里

▲吳健富主任說明0409地震。（圖／記者呂佳賢攝）

記者周湘芸／台北報導

今天上午9點53分台灣東北地區發生規模5.8地震，國家級警報大響，最大震度4級，全台有感。中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這起地震為獨立事件，多數民眾有感，因為深度較深，震源傳上來要17秒，所以地震後16秒才發布國家級警報。

昨天深夜11時26分台灣東部海域發生規模5.9地震，最大震度3級。今天上午9點53分台灣東北地區又發生規模5.8地震，最大震度4級，震央位於宜蘭縣蘇澳鎮，地震深度72.4公里。

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吳健富表示，這起地震深度72公里，屬中深層地震，對地表影響小，在宜蘭及花蓮都有4級震度。地震成因是板塊活動造成，主要為菲律賓海板塊往北隱沒到歐亞大陸板塊下緣，發生在陸地上，大部分民眾有感，在宜蘭及台北都有達國家級警報標準。

他指出，此次地震後16.6秒發布國家級警報，因為深度較深，震源傳上來要17秒，所以比較晚發布。此外，台北盆地因場址效應加乘達到發布下限標準。

吳健富指出，搜尋1973年以來半徑15公里資料，這起地震附近有蠻多規模5.5以上地震。台灣規模5、6地震很多，去年有148個、前年32個，平均每年45個，平常就要做好防震準備。

他表示，今天跟昨晚地震都是獨立事件，並非去年0403地震的餘震，0403地震靠近外海南邊，且今年2月後已趨近於平常背景值。