　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

規模5.8地震「國家警報震後才響」　氣象署曝原因：深度達72公里

▲▼吳建富主任說明0409地震。（圖／記者呂佳賢攝）

▲吳健富主任說明0409地震。（圖／記者呂佳賢攝）

記者周湘芸／台北報導

今天上午9點53分台灣東北地區發生規模5.8地震，國家級警報大響，最大震度4級，全台有感。中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這起地震為獨立事件，多數民眾有感，因為深度較深，震源傳上來要17秒，所以地震後16秒才發布國家級警報。

昨天深夜11時26分台灣東部海域發生規模5.9地震，最大震度3級。今天上午9點53分台灣東北地區又發生規模5.8地震，最大震度4級，震央位於宜蘭縣蘇澳鎮，地震深度72.4公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳健富表示，這起地震深度72公里，屬中深層地震，對地表影響小，在宜蘭及花蓮都有4級震度。地震成因是板塊活動造成，主要為菲律賓海板塊往北隱沒到歐亞大陸板塊下緣，發生在陸地上，大部分民眾有感，在宜蘭及台北都有達國家級警報標準。

他指出，此次地震後16.6秒發布國家級警報，因為深度較深，震源傳上來要17秒，所以比較晚發布。此外，台北盆地因場址效應加乘達到發布下限標準。

吳健富指出，搜尋1973年以來半徑15公里資料，這起地震附近有蠻多規模5.5以上地震。台灣規模5、6地震很多，去年有148個、前年32個，平均每年45個，平常就要做好防震準備。

他表示，今天跟昨晚地震都是獨立事件，並非去年0403地震的餘震，0403地震靠近外海南邊，且今年2月後已趨近於平常背景值。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 2 1975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
關稅來襲「好市多將大漲價」？　13款商品預計首當其衝
見證樂壇傳奇！　STING史汀9月首登高雄
股票虧損樓！他負120萬快掛　苦主「被1檔害慘」：賠100多
7度性侵大哥16歲孫女！遭黑幫追殺　警攔截救人送進牢
川普害到自己！　3天身價蒸發165億台幣
快訊／台積電翻黑再見「7字頭」　國安基金護盤拉鋸
規模5.8地震「國家警報震後才響」！　氣象署曝原因
廣末涼子「難與人對話」失常現況曝　遭拘留待警局過夜

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

宥勝拚復出　律師曝判決書10重點「觀眾不會接受你」

遭加盟主怒控惡意解約！Q Burger曬「調查證據」：明顯違約

關稅衝擊！老闆下令「產線週休3日」　苦主傻了：強制扣特休

川普關稅衝擊「海運裝載率降5%」　交長：已有貨主取消訂艙

宜蘭5.8地震全台有感！專家揭前晚一震相同處　狂買「防狼神器」保命

換季造成身體不適！陽虛氣弱手腳冰冷　醫曝按摩2穴道養生秘訣

交通部3方案降低台鐵漲價衝擊　陳世凱：花東採彈性票價

規模5.8地震「國家警報震後才響」　氣象署曝原因：深度達72公里

立委憂川普關稅施壓「學校午餐用基改食品」　教長：絕不交換

宜蘭5.8地震　台鐵8路段慢行「列車延誤」

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

GD：李洙赫你到底要不要唱～　錄音室上演真實好友鬥嘴

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

【原來是鋼琴高手！】在工地見廢棄鋼琴她現場大秀琴藝超驚豔

【誰也不讓誰】2車匯入匝道併排行駛險釀碰撞

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

宥勝拚復出　律師曝判決書10重點「觀眾不會接受你」

遭加盟主怒控惡意解約！Q Burger曬「調查證據」：明顯違約

關稅衝擊！老闆下令「產線週休3日」　苦主傻了：強制扣特休

川普關稅衝擊「海運裝載率降5%」　交長：已有貨主取消訂艙

宜蘭5.8地震全台有感！專家揭前晚一震相同處　狂買「防狼神器」保命

換季造成身體不適！陽虛氣弱手腳冰冷　醫曝按摩2穴道養生秘訣

交通部3方案降低台鐵漲價衝擊　陳世凱：花東採彈性票價

規模5.8地震「國家警報震後才響」　氣象署曝原因：深度達72公里

立委憂川普關稅施壓「學校午餐用基改食品」　教長：絕不交換

宜蘭5.8地震　台鐵8路段慢行「列車延誤」

綠島之美登國際！《最喜歡的綠島風景》勇奪繆思創意雙料金獎

嘆綠營5度杯葛院會「既不智也不該」　黃暐瀚：民眾看了會怎麼想

快訊／大雪山林道連日降雨致土石崩塌　今起休園保障遊客安全

試開箱／上市就缺貨到改版！仙女粉裸管唇膏奶油質地必收

快訊／台中Lalaport男子行竊失風　與警扭打被壓制

紫色花廊+1！新北2處「苦楝花爆滿」美如細雪　花期到月底

406面反光牌遭竊！么壽賊缺錢找嘉義山區下手　檢批惡性不輕起訴

川普「對等關稅」正式生效！台灣被課32%重稅　重大影響一次看

宥勝拚復出　律師曝判決書10重點「觀眾不會接受你」

日月潭隱藏巷弄的懷舊茶香餐廳！鍋燒意麵沖入阿薩姆茶湯香氣四溢

GD：李洙赫你到底要不要唱～　錄音室上演真實好友鬥嘴

生活熱門新聞

快訊／國家警報響！發生有感地震　台北感受搖晃

男友「吸太大力」出事！嫩妹親熱一半中風倒地

快訊／9:53宜蘭蘇澳規模5.8地震　最大震度4級

明天午後鋒面報到　雨勢「由北往南」炸全台

58歲美魔女涉詐欺！　臉書、IG一夜被停權崩潰

快訊／國家警報響了！09:53地震太有感

快訊／23:26台灣東部海域規模5.9「極淺層地震」　最大震度3級

樂天桃猿球員「伙食竟比犯人差」！母公司苛扣預算

雷雨鋒面今晚掃全台　「下最大」地區曝

最美禮生自揭被當人球　大尺度「賺快錢」

9:53宜蘭規模5.8地震「全台有感」　氣象署：獨立事件

規模5.8地震「跳了一下才搖」　網嚇爛：高樓超暈

他負120萬快掛了！苦主「被1檔害慘」：賠100多萬

鋒面明晚掃全台！　雨最大地區曝

更多熱門

相關新聞

強震重創緬甸　扼殺建築工生路

強震重創緬甸　扼殺建築工生路

國際組織成員Garcia告訴本刊，緬甸人民大多務農，境內工作機會很少，沒有賺錢管道，1個建築工人在緬甸月薪不到1千元緬幣（約新台幣16元），但到泰國卻能賺1萬元泰銖（約新台幣9千6百元），所以數十萬緬甸人透過合法或偷渡方式，前往鄰近的泰國打工，目前也有2千多名緬甸人在台灣賺錢或求學。

緬甸災民搬磚尋人徒手挖屍

緬甸災民搬磚尋人徒手挖屍

宜蘭地牛翻身　台鐵8路段慢行「列車延誤」

宜蘭地牛翻身　台鐵8路段慢行「列車延誤」

5.8地震「19縣市有感」　氣象署最新說明

5.8地震「19縣市有感」　氣象署最新說明

5.8地震「全台有感」　立院警鈴大作立委質詢也嚇到

5.8地震「全台有感」　立院警鈴大作立委質詢也嚇到

關鍵字：

地震

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國家警報響！發生有感地震　台北感受搖晃

川普提台積電：不來美國建廠課100%關稅

男友「吸太大力」出事！嫩妹親熱一半中風倒地

快訊／9:53宜蘭蘇澳規模5.8地震　最大震度4級

新光三越氣爆原因大逆轉　瓦斯總開關沒關

明天午後鋒面報到　雨勢「由北往南」炸全台

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商

路透：台積電恐遭美罰款330億元

白宮將收中國104％關稅　美股開盤飆千點後翻黑

58歲美魔女涉詐欺！　臉書、IG一夜被停權崩潰

6.4萬股民注意！2檔交不出財報　最快11／18淪壁紙

女兒發現父在摩鐵　攜母衝現場撞破！老爸與小三沖泥沙

花10年打造「橋下小人國」　大里阿公卻不再去！

Jennie「上半身全光」只遮兩點

打臉川普！　雷根38年前早示警關稅戰最慘結局：看似愛國實則危險

更多

最夯影音

更多

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面