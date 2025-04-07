士林農會撤選舉權　資深會員花165萬白搭怒告！檢方不起訴

▲北市士林農會理事長葉文忠今年2月因涉於農會理事長選舉期間，以不正利益賄選，透過人頭會員綁樁，違反《農會法》及偽造私文書罪遭搜索。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林農會郭姓資深會員指控，理事長葉文忠與理事蘇、莊、葉及楊姓等5人，在第14屆農會會員代表與理監事選舉前，逕自決議將其「正會員」資格改列為「贊助會員」，導致其喪失選舉權與被選舉權，涉嫌妨害他人行使選舉權，故提告。士林地檢署今（7日）偵結認為，農會是依規章與歷年慣例進行會員資格審查，未逾越職權，依罪嫌不足予以不起訴處分。

郭姓會員自1981年起即以自耕農身份加入士林區農會，依法享有正會員資格及完整選舉權利。2020年選舉前夕，農會理事會於同年11月26日函請郭說明，認為其身為公司登記負責人，可能不符正會員資格，並於12月15日召開第13屆第2次臨時理事會，決議將其會員資格改列為贊助會員，未將其列入選舉人名冊。

郭不服，向士林法院聲請暫時狀態處分獲准，並繳納165萬元擔保金，法院裁定其在訴訟確定前，得繼續行使正會員權利。但郭主張，農會理事會未落實該裁定，持續排除其選舉權與被選舉權，因而提告葉文忠及4名理事，指控妨害他人競選及自由行使選舉權。

葉文忠到案時堅決否認犯行，表示農會過去一向認定公司負責人不得為正會員，自2020年中即接獲檢舉，指郭男具公司登記負責人身分。理事會多次請郭提出實際從事農業的證明，但他遲未提供，農會遂依會議決議辦理，相關函文亦非由他親自撰寫，自己僅執行理事會決議，並依會員審查相關規定行事。

檢方認為，農會入會文件明確載明「公司負責人不得為正會員」，入會時亦須簽署切結書。歷屆理事會均曾依同樣規範審查、變更類似會員資格，符合《農會法施行細則》及《會員資格審查及認定辦法》規定。此外，農會多次催請郭男提供從事農業的具體資料，惟其始終未提出，農會遂依現有資料作出審查決議。

另法院核准之暫時狀態處分，僅保障正會員權利之維持，並未及於選務範疇，農會行為亦未違反該裁定。綜合判斷，檢察官認5名被告是依法執行理事職權，無妨害選舉之主觀犯意與構成要件，依《刑事訴訟法》第252條第10款，處分不起訴。

此外，葉文忠另涉在理事長選舉期間，疑以不正利益賄選，涉嫌以人頭會員綁樁，涉違反《農會法》與《偽造私文書罪》。該案於今年2月27日遭檢調搜索，士林地檢署目前仍積極偵辦中。