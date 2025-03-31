創意私房成員求解監控被打槍　鮑魚大亨直接放生...法界人士狠酸

▲男子林亦修專門偷拍女子裙底春光、泡湯裸露畫面牟利，日前聲請解除科技設備監控，想出門「賺錢賠償」遭打臉。 （資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

靠「創意私房」賣裙底、泡湯猥褻片撈80萬的林姓男子，日前聲請解除科技監控，想外出賺錢賠償，遭士院打槍駁回，理由是「有逃亡、滅證之虞」。但對照「連一鮑魚」前董座鍾文智炒TDR獲利4.7億、被判30年5月定讞，高院未裁定延長科技監控，讓他成功在空檔落跑，司法兩樣情讓法界人士狠酸：「偷拍犯管緊緊，重刑犯直接放生。」

30歲林男，化名「upupskirtsgogo」，從2021年起加入偷拍集團，專門拍攝女子裙底、北投湯屋裸身畫面，並以「無底系列」、「湯旅01」等名稱販售至「創意私房」網站與Telegram頻道，實際上架25部影片，其中19部有實際販售紀錄，合計獲利近80萬元。士林地院日前依妨害性隱私罪判有期徒刑5年6月，另依公然猥褻罪處拘役30日，並沒收偷拍器材與影片。

林男先前雖以30萬元交保，但仍被限制住居、禁止外出與出境，並強制配戴科技設備監控。林男近日向法院聲請變更監控方式與範圍，稱希望外出工作賺錢以賠償被害人，並提出「改為持續配戴設備＋定時回報位置」的替代方案。但法院不採信，並函詢檢察官意見，檢方認為他罪重案多，仍有逃亡與串證風險，不建議放寬限制。

合議庭認為，大眾性隱私不容侵害，關係社會秩序與公共利益；雖限制林男自由，但相較於羈押已屬輕微，目前也無更輕的替代手段能確保其接受審判與刑罰執行，因此認定仍須持續在家監控，最後裁定駁回聲請。

但這頭還在看緊緊，另一頭卻早就「開門放人」。「連一鮑魚」前負責人鍾文智因炒作存託憑證（TDR）獲利4.7億元，遭判刑30年5月定讞。原有科技監控，未料高等法院去年10月14日撤銷監控後，未裁定延長監控、也未通知檢方，讓鍾趁空檔成功潛逃。

更誇張的是，外界查無裁定書，才發現高院竟在事發5個月後，直到今年3月28日才補上裁定理由。對此，司法院坦承高院審理庭違反程序，將召開自律會議追責。

法界人士痛批基層法院對偷拍犯層層設限，高院卻在重刑犯面前「監控不續、裁定不發、人也不管」，質疑制度早已淪為形式，更直言：「偷拍案林男說要上班賠錢都不放，鍾文智4.7億直接消失，這還叫公平？」