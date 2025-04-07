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快訊／議員陳怡君涉貪300萬！檢認饅頭主任會串證　今聲請延押

▲▼ 陳怡君 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲民進黨北市議員陳怡君（左）涉與辦公室主任張惠霖（右）浮報助理費數年，檢方今針對張惠霖部分聲請延押。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

民進黨台北市議員陳怡君涉嫌自2019年起，利用胞弟等4名親友掛名擔任助理，藉此詐領助理補助費逾300萬元，全案由士林地檢署肅貪專組檢察官林思吟指揮偵辦。陳怡君與其辦公室主任張惠霖目前均遭羈押禁見，惟張惠霖羈押期限即將屆滿，士檢考量本案仍有諸多事證待釐清，偵查尚難終結，今（7日）已向法院聲請延長羈押。

檢調初步掌握，自2019年至2025年，陳怡君涉嫌指示張惠霖與議會研究室主任楊蕙綺，安排親友掛名助理，並製作帳冊、管理助理存摺，由張女代為提領薪資。這些掛名助理每月領取4萬至8萬元不等薪資，卻未實際工作，疑似構成「人頭助理」制度，相關助理補助費遭挪作私人用途，形成非法小金庫。

士林地檢署於2月12日指揮調查局發動13路搜索行動，範圍涵蓋議會辦公室、地方服務處與住家等地，當日即將陳、張等7名被告及3名證人帶回偵訊。陳怡君全程否認犯行，然檢方掌握財務帳冊、電子通訊紀錄及多名證人證述，內容與陳、張兩人供詞明顯矛盾，疑有隱匿事實、勾串共犯之虞，士林地院隨後裁定2人羈押禁見。

鑑於張惠霖目前羈押期限將屆，檢方認本案犯罪嫌疑重大，仍有必要保全證據，避免共犯間串供或滅證，且案件複雜，尚待釐清人頭助理具體出資流向與實際分工等關鍵細節，今依法向法院聲請延長羈押。法院將擇期召開延押庭，審酌是否准許續押。

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