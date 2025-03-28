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不動產成詐團新獵物！士檢整合「檢警地政」打造防詐鐵三角

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林地檢署整合警地政資源全面圍堵不動產詐欺。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

面對不動產詐欺案件日益猖獗，士林地檢署近期積極整合行政與司法資源，展開防制行動。檢察長張云綺也主持召開「士林檢警暨地政機關預防不動產詐欺案件業務聯繫會議」，在短短時間內即迅速邀集台北市政府地政局及警察局，共同研商建立即時通報機制，防堵詐騙集團藉不動產設定抵押進行詐貸。

士林地檢署表示，近來不法集團假藉協助借貸之名，誘使民眾將不動產設定抵押給非金融機構，進而騙取借款資金，造成嚴重財產損失。為此，士檢早於本月20日即與新北市政府警察局舉行跨機關會議，率先研議即時通報及相關配套機制。此次進一步擴大合作對象，短期間內接連串聯雙北地政、警政單位，可見打擊詐欺行動推動之積極與迅速。

張云綺指出，詐騙手法持續進化，不僅延續傳統電信詐欺模式，更進一步引導被害人以不動產作為擔保向非正規貸款管道借款，最終款項遭詐騙一空。她強調，地檢署（司法系統）與警察機關（執法系統）和地政機關（行政系統）鐵三角需密切合作，透過建立即時通報管道，及早發現異常交易，主動介入調查，方能有效保障民眾財產安全。

地檢署重申，未來將持續與地政、警政等相關單位攜手推動聯防機制，強化資訊共享與反應速度，全力打擊不動產詐欺犯罪，杜絕類似案件再度發生。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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