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星國出差求投資助返國探母　他赴當鋪借錢助「孝女」獲警阻詐

記者高堂堯／南投報導

1名中年男子於網路結交自稱於新加坡出差的女性網友，對方請求他協助投資生意、讓她可以回家探望老母，因此到當舖欲抵押貸款25萬元；另1名老翁則聽信網友加入投資群組，同樣赴當鋪借款欲投資網拍和電商生意，所幸在草屯警方及時接獲通報到場阻止後，讓2人打消念頭、免遭詐騙。

▲草屯派出所警員高儀庭、何思遠日前赴轄區當舖勸說欲貸款男子，成功阻詐。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲草屯派出所警員高儀庭、何思遠日前赴轄區當舖勸說欲貸款男子，成功阻詐。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

草屯警分局指出，草屯派出所警員高儀庭、何思遠日前接獲轄區一家當舖通報，到場了解為一名男子認識於新加坡做生意的網友，並介紹另一名女子，稱因其在星國出差遇到困難、無法返國，而家鄉母親思女心切，希望男子協助投資珍藏版威士忌生意，讓她可以早日回家探親，男子才打算向當舖抵押貸款25萬元；警方到場識破詐騙手法，並耐心勸導男子，最後成功阻詐。

▲草屯派出所警員高儀庭、何思遠日前便接獲轄區一家當舖通報，成功阻詐。（圖／記者高堂堯翻攝）

另名老翁則聽信網友加入投資群組，且之前已投入3000元投資網拍，認為雖尚未收到獲利，但見群組上多人獲利、仍對此賺錢門路深信不疑，近期又被網友推薦下載「阿里巴巴」賣場APP，聲稱可小額投資操作，但經多筆小額投資後，系統上卻顯示其延遲出貨、需繳交3萬元罰款，未來才可繼續投資及出金，老翁因此到當舖借款；草屯派出所警員程聖閔、王仁慶到場以打詐儀錶板內案例說明、指該投資APP為詐團冒名使用後，讓老翁恍然大悟而放棄借款。

草屯分局表示，詐騙集團覬覦當舖業者快速放款、部分類型借貸無須信用檢查等特色，用「穩賺不賠」等話術，向民眾鼓吹前往當舖抵押房產、汽車借貸現金進行投資；該分局因此與轄內金融機構、當鋪業者建立良好通報機制、積極阻詐，在3月下旬便計有5起通報係來自當舖業者，且多為投資詐騙，分局也定期派員前往各家當舖宣導識詐、防詐知能，業者只要發現借款人有疑似遭到詐騙情事，便會通知警方到場處理。

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