微軟在華外包公司「裁員2000人」　員工傻眼：系統打不開才知被裁

▲微創門口多名離職員工叫車來載物品。（圖／翻攝自新浪財經）

記者廖翊慈／綜合報導

中國上海微創軟體股份有限公司（以下簡稱「微創軟體」）7日遭員工指出，公司因「地緣政治及國際業務環境的變化」，將自4月8日起，停止微軟專案團隊在中國的相關工作，涉及裁員近2000名。有專案小組的員工表示，收到該郵件的當天才得知，全組被裁員，令眾人感到驚慌。

據《新浪財經》報導，該封郵件指出，「微軟將調整其全球策略佈局，並將於2025年4月8日起正式停止在中國區的營運，相關決定意味著，我們微軟專案團隊的相關工作，也將同步終止」。該郵件並非由微軟官方發布。

公開資料顯示，微創軟體成立於2002年，是微軟在華投資的第一家合資公司。 23年來，微創與微軟關係密切，現任董事長唐駿是曾有「打工皇帝」之稱的微軟（中國）前總裁，而執行長張維也曾擔任微軟（中國）總裁助理。

業界普遍將微創視為「微軟在華外包公司」。官網顯示，微創軟體總部位於上海，在全球設有36處交付中心，分布在中國、美國、歐洲和日本，擁有來自74個國家的10,000餘名員工，服務了全球2500餘客戶。

部分員工表示，這場突如其來的裁員風暴，可能波及微創上海和無錫近2000名員工，「早上還打卡上班，中午就被裁了」、「早上剛接了幾個Case，系統就突然登不上去了，才知道自己被裁員」。

另一位來自微創軟體上海公司Azure專案的員工表示，自己所在的整個負責Azure專案的團隊，也在當天遭遇「全員裁撤」。

▲微創裁員信件。（圖／翻攝自新浪新聞）

無錫微創Microsoft 365團隊負責技術支援的趙湖（化名）表示，「我們整個部門都被裁了，無錫Azure技術支援也是全部裁掉，無論售前還是售後，只留下少數負責越南業務的員工。」

對於裁員的原因，多名被裁員員工認為，其歸因於美國近期對跨境數據的監管加強。

另一名員工李德表示、「今天早上剛打卡上班，就聽到了消息，我們公司負責微軟專案的幾百人，我知道的都被裁了。」

他還指出，大多數員工獲得「N+1（即工作年限加一個月的工資）」賠償方案，一小部分員工可能被調往海外部門，但選擇的標準、要求都不得而知，且由於海外團隊接收能力有限，絕大部分人恐難被妥善安置，「我在這邊做了一年多，雖然賠償方案還能接受，但實話說，太突然了，先前業務確實有縮減的跡象，也有一些裁員傳聞，但沒想到來得這麼快。」

趙湖認為，雖然這次裁員表面上是微軟與外包合作方之間的業務調整，但其實反映的是一個更深層的趨勢「中美戰略競爭加劇、數據安全監管趨嚴」，正促使外資科技公司系統性地重新評估其在中國的「用人策略與數據合規機制」。

報導指出，對被裁員員工們來說，更現實的問題是，「短期內，中國市場很難快速吸收如此大規模失業的技術支援人口。」