一早進公司「突被裁員了」　35歲工程師太衝擊：非常震驚

▲原PO表示，他突然被裁員。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

一位在科技業上班的網友表示，他一大早被公司裁員了，他非常震驚也愛莫能助，股票變壁紙，「非常震驚但也愛莫能助。」他也準備好投履歷跟新鮮人競爭了。

原PO在論壇《Dcard》發文，他近日一早進公司，被拉進線上會議，心想不妙，果然人資說要裁員，「非常震驚但也愛莫能助，唉，公司算是新創，工作彈性，但也績效取向，股票直接變壁紙，被資遣的這批都是當時離開外商來追夢的，消極的想大家又得開始一起找工作了。」

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原PO指出，過去這一年，工作變越來越艱辛，但公司給的資源卻很少，薪水都沒動，年薪280萬，他有3個小孩，一房兩車，「現金股票900萬，房貸還有1200萬，還有28年慢慢還，每天睜開眼小孩就是燒錢，月花費15萬，儘管老婆薪水破百能扛一陣子但還是很焦慮。」

原PO嘆，他要開求職網跟新鮮人競爭了，「大叔我準備履歷，要跟你們竹科軟韌工程師搶食了，不知道一線MNR大廠會不會回收我們老骨頭。」

此文一出，網友紛紛留言「竟然有35歲的人願意生三個小孩，國家感謝你」、「才35歲，別跟我36歲搶」、「台灣這種爛環境還生小孩？只能說佩服」、「不太能理解為什麼這麼需要錢卻會待新創，如果是我的話會選擇非常穩的一線臺商待下去」，也有人質疑，「像是幻想文，有900萬不知道在哭什麼，不用上班還能過很爽。」

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