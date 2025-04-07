　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一早進公司「突被裁員了」　35歲工程師太衝擊：非常震驚

進公司突被裁員　35歲工程師嘆：非常震驚

▲原PO表示，他突然被裁員。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

一位在科技業上班的網友表示，他一大早被公司裁員了，他非常震驚也愛莫能助，股票變壁紙，「非常震驚但也愛莫能助。」他也準備好投履歷跟新鮮人競爭了。

原PO在論壇《Dcard》發文，他近日一早進公司，被拉進線上會議，心想不妙，果然人資說要裁員，「非常震驚但也愛莫能助，唉，公司算是新創，工作彈性，但也績效取向，股票直接變壁紙，被資遣的這批都是當時離開外商來追夢的，消極的想大家又得開始一起找工作了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，過去這一年，工作變越來越艱辛，但公司給的資源卻很少，薪水都沒動，年薪280萬，他有3個小孩，一房兩車，「現金股票900萬，房貸還有1200萬，還有28年慢慢還，每天睜開眼小孩就是燒錢，月花費15萬，儘管老婆薪水破百能扛一陣子但還是很焦慮。」

原PO嘆，他要開求職網跟新鮮人競爭了，「大叔我準備履歷，要跟你們竹科軟韌工程師搶食了，不知道一線MNR大廠會不會回收我們老骨頭。」

此文一出，網友紛紛留言「竟然有35歲的人願意生三個小孩，國家感謝你」、「才35歲，別跟我36歲搶」、「台灣這種爛環境還生小孩？只能說佩服」、「不太能理解為什麼這麼需要錢卻會待新創，如果是我的話會選擇非常穩的一線臺商待下去」，也有人質疑，「像是幻想文，有900萬不知道在哭什麼，不用上班還能過很爽。」

延伸閱讀
月光族妹上班2年存款沒超過10萬　閨密給「這建議」助她存第一筆金
6公尺巨蟒「蛇身撐出人形」　村民剖蛇肚驚見完整女屍
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
387 1 3952 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股現一線生機？　期貨夜盤下挫逾8%暫擺脫跌停窘境
美「極限施壓」關稅戰撐多久？ 陳波：貿易順差大的國家解決時間
柯建銘不滿傅崐萁坐主位　凌濤：國難當前還自以為是總統？
台股史上單日跌千點一表看　進場勝率100％
486先生買2檔台股沒鎖死！看準「3時機點」砸1.2億再進場
黃鐙輝受股災重創「一天慘失七位數」
快訊／大陸官方介入！　展開「穩市操作」
彰化大廠曝慘況　恐大幅縮編、放無薪假

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台股遭血洗史上最慘！　「這4檔」飆漲停

台股慘跌！史前館小編邀「一起睡公園」　1句話酸爆...網狂朝聖

喊話投資者「把握2策略」　台股多頭總司令：美國會是最大受害者

台股史上最慘！「1檔股票」竟拉尾盤　他驚：台灣人太狠了

一早進公司「突被裁員了」　35歲工程師太衝擊：非常震驚

台股虧慘！粉專曝「2張實用圖」渡過崩跌　網朝聖：羨慕台中人

「台積電越跌越要買」柯建銘挨轟　股民狂灌FB：歐印了嗎？

台北女「賣2張黃牛票」未成功售出　挨罰47萬悔炸！

黃牛票沒成交也會罰！北市女PO網賣演唱會票　遭重罰47萬

台股慘跌！史前館小編邀「一起睡公園」　1句話酸爆...網狂朝聖

BoA.全炫茂直播超親密　經紀人急call他關掉

【危險畫面曝】白衣猴攀爬 #恆春 #古城門 ！跳下險撞機車騎士

騎士橫切馬路擊落來車！　擺頭確認一下不好嗎哥？

喊話「台灣有韌性，大家不要恐慌」　賴清德：沒有計劃採取關稅報復！

【聽團仔跳Lucy健康操】大港開唱現場集體一起跳！

大甲媽遶境進入雲林　唯一來回駐駕「福興宮」上萬信眾虔迎

【終極二選一】李珠珢v.s.南珉貞弟弟兩個都要啦><

分手一周！ #賓士 男開車報復前女友　「來回猛撞」車頭全毀 #高雄

【吃了阿公的骨灰】1歲兒滿嘴都是不明粉末　英國媽見真相崩潰

李多慧曝下班日常 每天返家「堅持練舞」！

台股史上最慘！「1檔股票」竟拉尾盤　他驚：台灣人太狠了

一早進公司「突被裁員了」　35歲工程師太衝擊：非常震驚

台股虧慘！粉專曝「2張實用圖」渡過崩跌　網朝聖：羨慕台中人

「台積電越跌越要買」柯建銘挨轟　股民狂灌FB：歐印了嗎？

台北女「賣2張黃牛票」未成功售出　挨罰47萬悔炸！

黃牛票沒成交也會罰！北市女PO網賣演唱會票　遭重罰47萬

台股慘跌！史前館小編邀「一起睡公園」　1句話酸爆...網狂朝聖

立院初審通過「台鐵資產開發鬆綁」　30年可增1700億元收益還債

川普關稅大刀！才當上台灣第2首富　最大受災戶「郭台銘身價蒸發261億」

作文篇數「私校比公校多1倍」　語文能力階級化？

閱讀教育全國亮眼！台南4校勇奪閱讀磐石獎展現閱讀實踐力

瘦子點名開嗆ozi…好友禁藥王也參戰！　饒舌歌手讚前輩：他很帥

丹麥男喝一小口腐敗椰子水　感染致命真菌入院26小時亡

台股現一線生機？　期貨夜盤下挫逾8%暫擺脫跌停窘境

台股史上最慘！「1檔股票」竟拉尾盤　他驚：台灣人太狠了

1比5落後上演超級逆轉 皮古拉封后成美國網壇新一姐

柯建銘不滿傅崐萁坐主位　陳世軒酸「鬧劇」：C位比國家難關重要？

報復性關稅將上路！　美中貿易戰「糾纏8年」關鍵時刻一次看

說好的「加密幣總統」？川普關稅重擊　比特幣重摔10%破7.8萬美元

柯建銘不滿傅崐萁坐會議主位　凌濤：國難當前還自以為是總統？

【終極二選一】李珠珢v.s.南珉貞弟弟兩個都要啦><

生活熱門新聞

清明後「4生肖」要迎大運了！財運一路飆升

鋒面要來了！　全台劇變「下波雨最大」

鋒面要來了！　全台變天「雨最劇」地區曝

21歲醫學系學生打球突嘔吐　就醫才知腎衰竭

賴清德8分片信心喊話　留言「兩極反應曝」

把握好天氣！　「2道鋒面掃全台」雨最大地區曝

企鵝妹「被禁止入境台灣」要等到2028年！原因曝

歷年台股股災一次看！「這1年大逃殺」重摔近8成

LINE圖片「儲存期限已過」超煩！解法曝

快訊／台鐵票價調漲6／23上路！行政院拍板　調幅26.8%

高中生六人行遭困六福村　「冷靜下山」全讚爆

才當台灣第2首富！最大受災戶「郭台銘身價蒸發261億」

紐西蘭女足來台賽事取消！他轟：國恥

快訊／2縣市大雨特報　「鋒面掃全台」時間曝

更多熱門

相關新聞

海外ETF比跌停更慘！2檔重挫逾2成　傷勢排行一表看

海外ETF比跌停更慘！2檔重挫逾2成　傷勢排行一表看

台股（7）日恢復連假後開盤，幾乎全部躺平，上市櫃股高達1688檔以跌停10%作收，不過更慘的是，海外ETF無漲跌幅限制，統計今日有國泰費城半導體（00830）與兆豐洲際半導體（00911）連動美股最慘，以下跌逾2成作收。

以為股票APP壞了！呂文婉：開盤即收盤

以為股票APP壞了！呂文婉：開盤即收盤

江啟臣邀全民分享關稅心聲　網友憂心「若政策不變再來就是裁員」

江啟臣邀全民分享關稅心聲　網友憂心「若政策不變再來就是裁員」

6.4萬股東注意！這2檔今起停止交易　最慘恐下市淪為壁紙

6.4萬股東注意！這2檔今起停止交易　最慘恐下市淪為壁紙

馬斯克政府效率部再出手！美國稅局將裁2萬人

馬斯克政府效率部再出手！美國稅局將裁2萬人

關鍵字：

裁員35歲科技業股票求職

讀者迴響

熱門新聞

台股遭血洗史上最慘！　「這4檔」飆漲停

即／再談股市崩盤　川普：我不是故意的

關稅風暴　川普兒子暗示透玄機

「23歲台大女」北捷落軌亡！遺體相驗結果曝光

死囚黃麟凱槍決夜聲請釋憲　大法官不受理

即／麥當勞女孩輕生亡　主管遭控猥褻不起訴

「《苦盡》IU牽4歲已逝兒子回家」戲份全被刪　催淚幕後曝光⋯網看哭了

川普：除非付很多錢　否則關稅問題免談

6.4萬股東注意！這2檔今起停止交易　最慘恐下市淪為壁紙

快訊／賴清德對美談判出牌！比照美加墨自貿協定　從「零關稅」談起

清明後「4生肖」要迎大運了！財運一路飆升

「網紅洋媳婦」猝逝！得年38歲

快訊／台指期開盤即跌停！狂殺2129點　台股戒備「開盤摜底」

鋒面要來了！　全台劇變「下波雨最大」

台股上市櫃1800檔摔跌停　電信三雄、公股銀行率先抗震

更多

最夯影音

更多

BoA.全炫茂直播超親密　經紀人急call他關掉

【危險畫面曝】白衣猴攀爬 #恆春 #古城門 ！跳下險撞機車騎士

騎士橫切馬路擊落來車！　擺頭確認一下不好嗎哥？

喊話「台灣有韌性，大家不要恐慌」　賴清德：沒有計劃採取關稅報復！

【聽團仔跳Lucy健康操】大港開唱現場集體一起跳！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面